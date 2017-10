Catalonias president: Holder Catalonia på pinebenken om nyvalg

President Puigdemont er ventet å komme med en erklæring om at Catalonia utlyser nyvalg og lar være å erklære selvstendighet. Han har enda ikke latt høre fra seg.

Det er full forvirring i Catalonia. Regionpresident Carles Puigdemont skulle komme med en uttalelse på torget foran den katalanske regjeringsbygningen torsdag, først klokken 13.30, så klokken 14.30. Etter ha utsatt erklæringen med én time, valgte presidenten likevel å ikke møte det massive antallet demonstranter som hadde samlet seg på torget.

Det er fortsatt forventet at han vil erklære at Catalonia frivillig utlyser nyvalg til den 20. desember, og lar være å erklære uavhengighet. Men når og hvor denne kunngjøringen vil komme, er nå uklart.

En kunngjøring om nyvalg vil innebære at statsminister Mariano Rajoys krav for at Spania ikke skal frata Catalonia selvstendigheten, er oppfylt.

Krisen i Catalonia * Spania er inne i sin dypeste politiske krise på flere tiår. Myndighetene i Catalonia avholdt en folkeavstemning om løsrivelse den 1. oktober uten tillatelse fra sentralmyndighetene, noe som har blitt møtt med sterke motreaksjoner. 43 prosent av katalanerne stemte. * Lørdag vedtok Spanias regjering at de går inn for å frata Catalonia selvstyret, ved å iverksette artikkel 155 i grunnloven. Regionpresident Carles Puigdemont mener reaksjonen fra Madrid er et statskupp. * Spanias regjering har vedtatt å bruke artikkel 155 i grunnloven. * Det skulle stemmes over hvordan dette skulle iverksettes fredag. Nå kan det hende det ikke skjer likevel.

Bakgrunnen er at det spanske senatet denne uken har diskutert hva de skal gjøre med Catalonia. De skal stemme over forslaget om å avsette den politiske ledelsen og frata regionen selvstendigheten fredag.

Regjeringen annonserte lørdag at den vil iverksette artikkel 155 i den spanske grunnloven, og frata Catalonia all selvstendighet - dersom ikke Puigdemont innen torsdag avlyser løsrivelsen.

Det alternativet som skal ha mest støtte i senatet akkurat nå, er å ha frivillig nyvalg i bytte mot at 155 ikke aktiveres, melder radiokanalen Rac 1.

Det krever imidlertid at regionregjeringen i Catalonia frivillig går med på dette ved å la være å erklære uavhengighet og utlyse nyvalg.

Hvis Puigdemont kommer med sin uttalelse har han dermed til til slutt ha tatt stilling til hvordan Catalonia skal forholde seg til presset fra den Spanske regjeringen.

Det er varslet et møte i det spanske senatet klokken 17 torsdag ettermiddag, der iverksettelsen av artikkel 155 skal diskuteres. Men hvis Puigdemont utlyser nyvalg, er det uklart hva utfallet av senatets møte vil bli.

Kan unngå at Catalonias selvstendighet opphører

Talsmannen for det største opposisjonspartiet i Spania, PSOE, sa om Puigdemonts mulige uttalelse at dette ville være en «fantastisk nyhet» og en «seier for demokratiet», ifølge La Vanguardia.

Hun sier PSOE vil trekke tilbake støtten til å aktivere artikkel 155 om Puigdemont erklærer at det skal holdes nyvalg i stedet for at han erklærer uavhengighet.

Artikkel 155: Dette står på spill *Disse tingene skulle senatet stemme over angående iverksettelsen av artikkel 155 fredag * Sentralregjeringen skal gis fullmakt til oppløse det katalanske parlamentet, og kalle inn til nyvalg innen seks måneder. * I mellomtiden skal den regionale administrasjonen svare til de myndighetspersonene sentralregjeringen utpeker. * Det vil i perioden iverksettes tiltak for å håndtere følsomme saker, som sikkerhet og offentlig orden, styring av økonomiske og finansielle saker, skatte- og budsjettsaker og telekommunikasjon * Catalonias administrasjon skal fortsette å utføre sine oppgaver. Tiltak vil settes inn for å sørge for at de gjør det i henhold til for den spanske konstitusjonen og Catalonias nåværende autonomi. Kilde: Den spanske ambassaden.

Regjeringen og statsminister Mariano Rajoy har tidligere sagt at den eneste måten Catalonia kan unngå å miste all selvstendighet er å ikke erklære uavhengighet, og å holde nyvalg.

Regionpresidentens plalagte uttalelse skjer etter et syv timer langt møte i regionregjeringen, der det har blitt diskutert hvordan Catalonia kan unngå at artikkel 155 iverksettes, ifølge La Vanguardia.

Det spanske senatet skal etter planen samles fredag for å stemme over å formelt vedta hvordan artikkel 155 skal iverksettes. Hvis Puigdemonts erklærer nyvalg, settes dette på pause.

Massiv motstand



På torget der Puigdemont sa han skulle komme med sin erklæring har oppsto det massive demonstrasjoner.

Frustrerte katalanske uavhengighetsforkjempere uttrykker stor skuffelse og mye sinne over nyheten om at presidenten kan velge å la være å erklære uavhengighet

Carles Riera i det katalanske partiet CUP, som er et av støttepartiene i Puigdemonts regjering, er også svært negativ til nyvalg, skriver El Publico.

– Til nå har uavhengighetsbevegelsen hatt et problem, nå har den to, uttalte han tidligere torsdag.

Splittelsene i den både den katalanske regionregjeringen og i den katalanske uavhengighetsbevegelsen er store, og det er uklart hva som vil skje videre.