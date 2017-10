Catalonias president: – Det verste angrepet utført av regjeringen siden Franco

BARCELONA (VG) Catalonias president sammenligner oppløsningen av regionens regjering med regimet til diktatoren Fransisco Franco.

– Dette er det verste angrepet utført av regjeringen siden diktatoren Fransisco Franco.

Det sier Catalonias president Carles Puigdemont. i en tale til folket lørdag kveld.

Han varsler at han vil samle det katalanske parlamentet for å debattere det han kaller for «forsøket på å likvidere vårt selvstyre og demokrati».

I likhet med flere andre mener han reaksjonen fra Madrid er et statskupp. Han minner om at «la Generalitat» - som er navnet på den katalanske regjeringen - er en institusjon som er anerkjent i den spanske grunnloven.

Puigdemont appellerte på engelsk til EU og sier til både ledere og innbyggere av Europa at hvis grunnleggende prinsipper er i fare i Catalonia, så er er de det også i resten av Europa.

Tidligere på dagen ble det klart at sentralmakten i landet velger å presse regionen til å adlyde ved oppløse den katalanske regjeringen og utlyse nyvalg. Aldri før har Spania brukt grunnlovsparagrafen som åpner for å straffe en ikke-lovlydig region med slike tiltak.

Gjennom dagen har hele 450.000 mennesker tatt til gatene i protest.

Carme Forcadell, president for det lokale, katalanske parlamentet, mener handlingene fra Madrid er å regne som et statskupp.

– President Rajoy har krysset alle grenser. Han har annonsert et faktisk statskupp, sier hun ifølge avisen El periodico.

