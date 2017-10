Catalonias leder truer med å erklære uavhengighet hvis Madrid sier nei til forhandlinger

Fristen for å enten offisielt erklære Catalonias uavhengighet eller ikke var torsdag klokken 10.00. Catalonia har i et brev til regjeringen igjen bedt om mer dialog

Den første søndagen i oktober ble det avholdt en ulovlig folkeavstemning om løsrivelse fra Spania i Catalonia.

90 prosent av de som møtte opp stemte for uavhengighet, men spanske myndigheter har vært krystallklare på at de ser på avstemningen som ulovlig og ikke anerkjenner den. EU og Europakommisjonen godkjenner heller ikke avstemningen.

Lurer du på hvorfor dette skjer i Catalonia nå? Derfor er det stor uro

Etter at resultatene fra folkeavstemningen var klare, har Catalonias reionpresident Charles Puigdemont ventet med å offisielt erklære uavhengighet og sa at han først ønsker dialog med den nasjonale regjeringen i Madrid.

– Ingen dialog er mulig mellom en demokratisk lov og ulydighet eller ulovligheter, sa statsminister Mariano Rajoy.

Han krever at Catalonia erklærer at de avstår fra å erklære uavhengighet før en dialog kan starte.

VG mener: Spansk tragedie

Fristen utløp klokken 10.00: Catalonia ber om mer dialog

Rajoy har gitt Catalonia frem til torsdag den 19. oktober klokken 10:00 for å tenkte seg om. Dropper de ikke uavhengighetserklæringen, vil det møtes med alvorlige represalier: Den spanske regjeringen har truet med at Spania vil iverksette artikkel 155 i grunnloven, og dermed frata Catalonia alt selvstyre de har idag.

Den katalanske presidenten Charles Puigdemont skriver i et brev til regjeringen i Madrid torsdag klokken 10.00 at suspensjonen av uavhengighetserklæringen «fortsatt er gyldig», men truer med å formelt stemme for uavhengighet hvis «statlige myndigheter fortsetter å hindre dialog og fortsetter sin undertrykkelse», melder El Pais.

Folkeavstemningen: 90 prosent sier ja til et uavhengig Catalonia

– Da vil Madrid sette inn en slags guvernør som skal administrere Catalonia ut fra Madrids ønsker, noe som vil møte stor misnøye og godt kan føre til et opprør, har Nymark, pensjonert førsteamanuensis ved NHH og forfatter av boken «Draumen om Catalonia», tidligere sagt til VG.

VANSKELIG VALG: Regionpresident Carles Puigdemont må ta et viktig valg på torsdag. Uansett hva han velger, kan spenningen eskalere. Foto: Ivan Alvarado , Reuters

I dag er det Catalonia som har tredje størst grad av selvstyre av Spanias 17 autonome regioner, etter Baskerland og Navarra. Regionregjeringen har innflytelse på saker relatert til kultur, miljø, kommunikasjon, transport, handel, utdanning og helse. I tillegg har de sin egen politistyrke, Mossos d'Esquadra. Alt dette kan falle bort.

Arikkel 155 omtales som «atomparagrafen», og har aldri tidligere blitt brukt. Det er usikkert hvordan regjeringen eventuelt vil gå fram for å sette inn dette i praksis.

Spanias konge reagerer: Kritiserer myndighetene i Catalonia

Puigdemont er hardt presset

Ettersom statsminister Mariano Rajoy og det konservative regjeringspartiet PP ikke er villig til å inngå i dialog om ikke Catalonia trekker seg fra å erklære uavhengighet, er det stor sannsynlighet for at katalanerne vil måtte forholde seg til at artikkel 155 iverksettes.

Katalansk folkeavstemning: Full forvirring

Puigdemont er er hardt presset for å offisielt erklære uavhengighet, blant annet av sitt eget parti PDeCAT. Nasjonalforsamlingen i partiet ba ham onsdag erklære offisiell uavhengighet dersom regjeringen iverksetter artikkel 155, og partikoordinator Marta Pascal har uttalt at det «ikke er på bordet» å gi opp, skriver La Vanguardia.

PDeCat garanterer at Pugdemont vil erklære uavhengighet dersom Rajoy iverksetter artikkel 155 i grunnloven, skriver avisen.

– Hvis han ikke erklærer uavhengighet blir det mye misnøye. Han kan forsøke å utsette dette ved å snakke om dialog, men om han hadde latt være å kreve selvstendighet hadde det blitt møtt med protest, har Nymark tidligere sagt til VG.

Dermed ser det ut til at det går mot politisk krise og store demonstrasjoner i Catalonia fremover.

Catalonia: Tusenvis krever slutt på konflikten