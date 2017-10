Catalonia: Har erklært løsrivelse fra Spania

Juristene i Catalonias parlamentet advarte mot å stemme over løsrivelse, som kan føre til de politiske lederne tiltales for opprør mot den spanske stat.

«Vi erklærer den katalanske republikken som en uavhengig og suveren stat etter demokratiske og sosiale lover».

Dette er forslaget partiene Junts Pel Si og CUP, som støtter katalansk uavhengighet, har lagt på bordet i det katalanske parlamentet fredag. Den katalanske opposisjonen forlot parlamentet i protest mot at forslaget skulle stemmes over.

En erklæring av løsrivelse av Catalonia fra Spania bryter med den spanske grunnloven. Uavhengighetserklæringen ble vedtatt med 70 stemmer for, 10 mot, og 2 blanke stemmer.

Spania stemmer samtidig over å midlertidig erstatte den politiske ledelsen i regionen før de kan bytte den ut med en nyvalgt regjering. Dette er Spanias respons på at Catalonia har holdt en folkeavstemning om løsrivelse fra Spania, som grunnlovsdomstolen har erklært ulovlig. Catalonias regionregjering er ikke enig i dette, og ledelsen vil ikke gå av.

Noen av de katalanske partiene har villet forhandle mer med Spania, og sette en endelig beslutning på vent, mens andre vil erklære offisiell løsrivelse i dag. Nå som Catalonias svar er klart, er fremtiden usikker. Spania har ikke vedtatt hva de skal gjøre med Catalonia enda.

Kan tiltales for opprør mot staten

Om som forslaget om løsrivelse vedtats, gjør Catalonia i praksis opprør mot Spania, og nekter å akseptere at Spania kan avsette den politiske ledelsen i Catalonia og ta over styringen frem til et nytt valg.

Justisdepartementet kan tiltale de som anses som ansvarlige for avgjørelsen – som er regionpresident Puigdemont, visepresidenten og alle ministrene i regionregjeringen – for opprør mot den spanske stat, melder La Vanguardia.

Dette fordi det er i strid med den spanske grunnloven. Det katalanske parlamentets jurister har derfor advart mot å stemme over forslaget om løsrivelse.

Justisdepartementet i Spania forbereder seg allerede på hvordan de skal respondere om Catalonia vedtar dette, skriver La Vanguardia. Avstemmingen ble gjennomført anonymt i frykt for represalier.

Store splittelser innad i Catalonia

Flere av de katalanske partiene mener som juristene at at det er svært uklokt å stemme over en uavhengighetserklæring. Det konservative partiet, sosialdemokratene og sosialliberale Ciudadanos har sagt at de vil trekke seg fra parlamentet om det vedtas å stemme over uavhengighetserklæringen.

– Det dere gjør nå er et hån mot våre besteforeldre som kjempet for demokratiet (...) Dere forsøker å splitte oss, sa Inés Arrimadas fra Ciadadanos, som også er opposisjonslederen i det katalanske parlamentet.

Hun forsøkte å stanse avstemningen, uten hell. Carlos Carrizosa fra partiet Ciudadanos beskyldte den katalanske regjeringen for å ha fremprovosert iverksettelsen av artikkel 155 ved å utlyse en ulovlig folkeavstemning, uten demokratiske kontroller.

– Dette er en trist og dramatisk dag i Catalonia. Dere har foreslått å proklamere den katalanske republikken, etter det enorme overtrampet mot demokratiet dere vedtok i denne sal (...) Det er dere som har tatt kontroll over våre institusjoner, sa han under møtet i det katalanske parlamentet fredag.

Full forvirring rundt nyvalg torsdag

Catalonia har ventet med å formelt erklære selvstendighet etter folkeavstemningen den 1. oktober, fordi de har ønsket dialog med Madrid. Spanias regjering, med statsminister Mariano Rajoy i spissen, har avvist dette før Catalonia bekrefter at de ikke erklærer uavhengighet.

Tordag var det ventet at Catalonias regionpresident Carles Pugdemont skulle erklære at han ville sette i gang et nyvalg den 20. desember, og på den måten innfri regjeringens krav for å unngå at Spania gikk inn og tok over makten.

Etter mye usikkerhet torsdag sa han at han vurderte å skrive ut nyvalg i Catalonia, men at han valgte ikke å gjøre det likevel. Årsaken er at han ikke hadde fått nok garantier for at den spanske regjeringen dermed ville droppe sine planer om å ta kontroll over regionen, ifølge AP.

– Det er opp til det katalanske parlamentet å bestemme hva som skal gjøres dersom artikkel 155 tas i bruk, sa Puigdemont da han til slutt talte.

Derfor stemte Spania for å midlertidig over makten i Catalonia ved å bruke artikkel 155, og tvinge fram et nyvalg uten Catalonias godkjennelse.

DEMONSTRASJONER: Det katalanske politiet står vakt utenfor det katalanske parlamentet, mens demonstranter begynner å samle seg i gatene. Foto: Yves Herman , Reuters