Catalonia fratatt all selvstendighet: Venter flere demonstrasjoner lørdag

BARCELONA (VG) Spanske myndigheter har nå offisielt tatt over kontrollen i Catalonia, og den tidligere regionspresidenten risikerer 30 års fengsel.

Kort tid etter at regionforsamlingen i Catalonia erklærte selvstendighet for regionen kunngjorde Spanias statsminister Mariano Rajoy at han fratar Catalonia selvstyre.

Regionen skal nå styres fra Madrid fram til det holdes nyvalg i desember.

Den offisielle maktovertagelsen skjedde lørdag klokken 9.00 idet regjeringen i Madrid publiserte en kunngjøring om at de regionale lederne var avsatt.

Det betyr at Spanias statsminister Mariano Rajoy overtar makten til regionens president Carles Puigdemont.

BBC meldte lørdag morgen at flere ledende personer i det katalanske politiet har blitt fratatt sin myndighet.

Det skal være det første spesifikke tiltaket som ble gjort etter at spanske myndigheter besluttet å sparke Catalonias regjering

I Catalonia har den største separatistbevegelsen ANC oppfordret offentlig ansatte til ikke å lyde ordre fra Madrid og utøve passiv motstand mot maktovertakelsen.

Sparket politisjefen

Spanias innenriksminister Juan Ignacio Zoido skriver i en offentlig kunngjøring lørdag morgen at han har avskjediget Josep Lluis Trapero, lederen for de katalanske politistyrkene, eller Mossos s'Esquarda,

Trapero er allerede er under etterforskning for oppvigleri.

Han er mistenkt for å ha lagt til rette for folkeavstemningen om katalansk uavhengighet som ble gjennomført 1. oktober, og som spanske myndigheter hadde erklært for grunnlovsstridig.

Sparkingen av Trapero lørdag formiddag skjedde samtidig som regionale ledere ble avsatt og Spanias statsminister Mariano Rajoy tok over fullmaktene til den katalanske presidenten Carles Puigdemont.

SPARKET: Den katalanske politisjefen Josep Lluis Trapero har fått sparken, og er under etterforskning for oppvigleri. Her fotografert i Madrid tidligere denne måneden. Foto: REUTERS/Javier Barbancho

Spansk påtalemyndighet bekreftet fredag at den vil sikte Catalonias leder Carles Puigdemont for opprør, som har en strafferamme på 30 års fengsel.

Demonstrasjoner for og mot uavhengighet i regionen varte inn i natten.

I Madrid er det lørdag ventet store demonstrasjoner i protest mot den katalanske uavhengighetserklæringen.

Titusener av mennesker samlet seg i Barcelonas gater fredag kveld og natt til lørdag. Noen for å feire, andre for å demonstrere mot uavhengighetserklæringen.

Ifølge den spanske avisen Vanguardia skal det også ha vært enkelte voldelige protester fredag kveld:

Tre personer ble skadet, hvorav to ble fraktet til sykehus etter protester utenfor en radiostasjon, og en bareier skal ha blitt slått ned.

Ifølge avisen ble en rekke demonstranter fulgt av politi til Plaza Espanya, hvor det ble holdt en appell før protestene ble avsluttet.

Mellom flagrende gule- og rødstripete Senyera-flagg kunne man høre gledesrop om uavhengighet og «lenge leve Catalonia». Flere sang tradisjonelle katalanske sanger mens de gråt av glede og klemte hverandre.

«Lenge leve republikken»



– Min bestefar, som overlevde borgerkrigen, ville vært så lykkelig om han hadde sett hva vi har oppnådd, sier 31 år gamle Irma Bros, ifølge NTB.

Ved siden av henne står 61 år gamle Pedro Haro med et flagg knyttet rundt halsen.

– Jeg er veldig glad. I dag popper vi cavaen, men i morgen kan det være eddik, advarer separatisten.

Det tok ikke lang tid før ordene «lenge leve republikken» skar gjennom gledesropene.

– De kan ikke bare erklære uavhengighet uten å tenke på dem som ikke stemte. Som ikke klarte å bestemme seg, sier Josep Reina, og viser til folkeavstemningen som ble holdt 1. oktober.

31-åringen er bare en av mange spanjoler som nå er bekymret for fremtiden.

Fratatt all selvstendighet



Konflikten mellom regionale ledere i Catalonia og regjeringen i Madrid ble trappet kraftig opp i forbindelse med at Catalonia holdt en folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.

Spanske myndigheter erklærte den for grunnlovsstridig og satte inn politiet for å stanse gjennomføringen. Folkeavstemningen endte med stort flertall for uavhengighet, men kun 43 prosent av velgerne brukte stemmeretten.

Fredag kom meldingen om at det katalanske parlamentet har «erklært den katalanske republikken som en uavhengig og suveren stat etter demokratiske og sosiale lover».

Uavhengighetserklæringen ble vedtatt med 70 stemmer for, 10 mot, og 2 blanke stemmer – og bryter dermed med den spanske grunnloven.

Som et svar på dette stemte dermed regjeringen i Madrid for å formelt iverksette artikkel 155 i den spanske grunnloven – som betyr at de vil ta skritt for å frata Catalonia all selvstendighet, frem til de bytter ut den politiske ledelsen i regionen gjennom nyvalg senere i år.

