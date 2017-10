Catalonia: Familier splittes i synet på uavhengighet

BARCELONA (VG) Konflikten i Catalonia ødelegger vennskap, parforhold og familier.

Alberto Conde har kuttet kontakten med fettere og kusiner fordi de er uenige om regionen bør bli selvstendig.

Som for mange spanjoler har det alltid vært «familien først» for 45-åringen fra Barcelona. De gangene slekten ikke har kunnet samles fysisk, har barn og foreldre, fettere, kusiner og besteforeldre hyppig utvekslet gruppemeldinger på meldingstjenesten WhatsApp. Her har de delt barnebilder, hverdagsanekdoter og middagsinvitasjoner i en jevn strøm, for slik har det alltid vært i familien Conde: Raust, løssluppent og familiekjært. Men den første uken i september i år tok det brått slutt.



– Det tikket inn flere og flere radikale separatistslagord på familiegruppa fra fetterne og kusinene mine. De ser på dette nærmest som en krig mellom to stammer, og overfører de militante tankene til barna sine. Jeg så ikke noen annen løsning på dette, enn å kutte kontakten. Men det er klart, jeg har jo vokst opp med dem og er glad i dem. Så det er trasig at det ender sånn.



«Sorry», mumler den 45 år gamle katalaneren plutselig, og fører håndbaken kjapt til kinnet. Øynene hans er blanke. «Jeg visste ikke at det skulle kjennes så vondt å snakke om».

VG karakteriserer på lederplass det som nå skjer som «skjebnedager for Catalonia».

TVILER, MEN HÅPER: Alberto Conde (45) mener uavhengighetskonflikten nå er så altoverskyggende, at en normalisering i forholdet til familien ikke er sannsynlig med det første. «Men jeg håper jo. Vi er tross alt familie», sier han. Foto: HARALD HENDEN, VG

Tvinges til å velge side

Når VG møter Conde i Barcelona forteller han at han alltid har vært klar over at deler av familien hans har et annet syn enn han i spørsmålet om Catalonia burde være en del av Spania. Slik har det vært for mange familier i Catalonia: En region hvor 7,5 millioner innbyggere er delt mer eller på midten i holdningen til løsrivelse.

Frem til i høst har denne uenigheten for de fleste ikke betydd noe mer enn kanskje en diskusjon over en kaffekopp i ny og ne, men i takt med at frontene mellom regionsparlamentet og sentralmakten i Madrid har blitt stadig mer steile, har uavhengighetsspørsmålet blitt viktigere for katalanerne.

– Alt er politikk, nå. Uavhengighetskonflikten forgifter familier, vennskap og parforhold, sier Alberto Conde.



Condes kusiner og fettere er lærere, en yrkesgruppe som tradisjonelt sett ofte støtter uavhengighet, siden utdanning er en av sektorene som regionen har selvstyre over og undervisningen foregår på katalansk, sier Alberto. 45-åringen har reist mye og bodd i utlandet, noe han mener har bidratt til å forme hans oppfatning av at Catalonia er sterkere som en del av Spania.

Han blir med tiden bare mer og mer overbevist om viktigheten av et forent Spania. Da det tok slutt mellom Conde og eks-kjæresten, var uavhengighetsspørsmålet en «avgjørende faktor», sier han.

– Det er alt folk snakker om nå. Alle tvinges til å velge side. Dette er ikke Spania mot Catalonia, dette er Catalonia mot Catalonia.

Søskendisputt

FAKTA: DELT I UAVHENGIGHETS- SPØRSMÅL Den katalanske regjeringen sier at 90 prosent av de som deltok i folkeavstemningen 1. Oktober, stemte for uavhengighet. Men kun 43 prosent av katalanerne avga stemme. 55,6 prosent av katalanerne mener at folkeavstemningen ikke har gitt et rettslig grunnlag for å erklære uavhengighet, ifølge en meningsmåling i den katalanske avisa El Periódico. ( Kilde: NTB)

På familierestauranten L`Antic Forn, et stenkast unna den kjente promenadegata La Rambla, jobber søsknene Silvia (26) og Pedro Fortes (32) skulder ved skulder gjennom lange dager, han som kokk og hun som servitør. Arbeidet går på rutine, de har mange års erfaring, men de siste ukene har det vært krevende å holde fokus på jobben. Silvia ønsker at Catalonia skal bli en egen stat, mens Pedro vil forbli en del av Spania.

– Før snakket vi ikke så mye om det. Men nå er det selvfølgelig et tema, hele tiden. Jeg synes unionistene blir mer og mer fascistiske, sier Silvia, og avbrytes av storebror.

– Der tar du helt feil! Det er en bitte liten del av unionistene som oppfører seg sånn, men det er bare noen få av mange, retter han henne.

– Uavhengighetsforkjemperne kan være minst like radikale og sneversynte, legger Pedro til.

Tidligere var de to enige om at Catalonia hadde det best som en del av Spania, men de siste ukers tilspissing av konflikten og voldsbruk fra spansk politi har fått Silvia til å endre mening.

– Alt som har skjedd den siste tiden gjør at ingen lenger kan si at de er nøytrale i spørsmålet om uavhengighet. Alle må ta stilling til dette, og med det valget du tar, kommer du også til å miste venner, sier den 26 år gamle kvinnen.

Søskenparet Fortes er uenig om mye for tiden, men ser ut til å enes i det neste storebror Pedro sier:

– Vi er utslitte av situasjonen og sinte på politikerne som har ledet oss til det konfliktnivået vi opplever i dag. Vi ber til Gud om at denne krigsliknende tilstanden tar slutt, og at det ender fredelig.