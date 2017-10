Catalonia ber om to måneder til

Mandag klokken 09.00 var fristen Spanias statsminister ga Catalonia for å avklare om de har erklært uavhengighet eller ikke. Nå ber Catalonia om to måneder til.

To timer før Madrid-regjeringens frist løp ut klokken 09:00 mandag morgen, sendte den katalanske regionspresidenten Carles Puigdemont et brev til statsminister Mariano Rajoy, melder, AFP.

Der ber han om ytterligere to måneder, og en dialog med Madrid, for å avklare hva veien videre blir. I følge AFP ber Puigdemont om å få møte Madrid-regjeringen «så snart som mulig».

Svarer ikke på om Catalonia har erklært seg uavhengig

I brevet sendt til den spanske regjeringen ber Carles Puigdemont nok en gang om dialog, men svarer ikke direkte på spørsmålet om Catalonia har erklært seg uavhengig, skriver NTB.

Dermed er det fortsatt usikkert hva som vil skje framover. Den spanske regjeringen har tidligere avvist forslag om dialog uten at Catalonia har avklart om de har erklært uavhengighet eller ikke, fordi de vil vite hva utgangspunktet for dialogen er.

– Ingen dialog er mulig mellom en demokratisk lov og ulydighet eller ulovligheter, sa statsministeren tidligere onsdag og understreket at Puidgemont måtte svare tydelig.

NY FRIST: Statsminister Rajoy har ikke villet gå i dialog uten at Catalonia har avgitt et tydelig svar. Det er forventet at han vil kreve at Catalonia svarer innen den nye fristen torsdag. Foto: Paul White , AP

Ifølge CNBC er det fortsatt sannsynlig at Catalonia vil måtte forholde seg til Rajoys frister om å avklare sin posisjon. Statsministeren har sagt at dersom Catalonia ikke skulle bestemme seg for at de lar være å erklære uavhengighet mandag, vil de få ytterligere tre dager til å imøtekomme eller avvise regjeringens krav: Da må de svare innen torsdag klokken 09.00.

Det er dermed fortsatt mulig at Spania kan iverksette artikkel 155 i konstitusjonen, og i frata Catalonia alt av selvstyre de har i dag, slik Rajoy har advart om.

