Busslaster med katalanere til Brussel for å protestere

BRUSSEL/ METZ ( VG) Tre dager på buss er lite å ofre for en fremtid med selvstyre, mener katalanerne som reiser i titusentalls til Brussel for å få Europas oppmerksomhet.

Klokken er litt over 21 når det ramler inn med godt voksne søreuropeere ikledd joggestress og nakkestøtte på samtlige hoteller i den nordfranske byen Metz. De nyankomne er støle i rumpa, innmari sultne, og likevel i påfallende godt humør etter å ha sittet i buss siden klokken 05 på morgenen.

– Det var helt utrolig, da vi hadde en tissepause på en tilfeldig bensinstasjon langs den franske motorveien, fikk jeg ikke engang kjøpt vann fordi køen med katalanere på vei nordover i Europa var så lang, forteller en entusiastisk Bernadet Haggen (68) når VG møter henne ved hotellresepsjonen ved Hotel Mercur.

Metz er bare én av mange franske småbyer som denne natten blir invadert av katalanere. Bernadet Haggen (68) reiser sammen med mannen, ferieflørten fra Barcelona som hun giftet seg med for 50 år siden, men også side om side med flere titalls tusen katalanere, til EUs sentrum, Brussel, for å delta i demonstrasjonen «Våkn opp, Europa». Nå er det ikke lenger nok å demonstrere i egne gater, mener uavhengighetsforkjemperne.

Drar til eksilregjering

Det har gått 67 dager siden den ulovlige folkeavstemningen om uavhengighet i Catalonia utløste voldsbruk fra spansk politi. Kjapt fulgte påstandene om undertrykkelse og en tilbakevending til Francos regime fra dem som ønsker at regionen skal være sin egen stat. Påstander om forsøk på statskupp haglet fra begge leire. Tirsdag denne uken ble valgkampen sparket i gang.

DEDIKERTE: Oriol Martori (43) og venninnen Lidia Casas (40) (med ballonger) har reist hele natten for å komme seg til demonstrasjonen i Belgia. Foto: Tore Kristiansen , VG

Den avsatte katalanske parlamentspresidenten Carles Puigdemont og flere av hans ministere driver valgkamp enten fra eksil i Belgia, eller fra fengsel i Spania.

Siden 1. oktober har det gule-og rødstripede flagget med stjerne nesten ikke fått henge i fred på sin faste plass på jenterommet til Núria Brufau. Nå gumler hun og familien i seg hjemmesmurte matpakker med tortillas og sukrede kjeks på et lite hotellrom nord i Frankrike. De sparer gjerne litt i restaurantutgifter når turen allerede koster 10.000 kroner for de fire. Selv om de har vært med på mange demonstrasjoner, er det likevel helt spesielt å dra på en tredagers reise til utlandet for å manifestere sitt ønske om å ha en selvstendig stat, forteller datter i familien mellom munnfuller, til VG.

– Vi er skuffet over den europeiske unionen. Vi var så sikre på at det europeiske samfunnet ville større og hjelpe oss, Núria Brufau (26).

Hun er ikke egentlig sikker på om en demonstrasjon kan snu sitausjonen.

«Pakket inn som fredselskende»

Det er torsdag morgen og søreuropeerne står opp, for andre dag på rad, i ørska i bekmørket. Noen klamrer seg til en kullsvart espresso og et søtt bakverk mens de kler på seg flagget. Det er minst 500 busser, fullastede med katalanere, på vei mot Belgias hoevdstad denne sure desembermorgenen, sier organisator Jordi Torrent til VG.

Mange tusen andre har valgt å reise med fly og privatbil.

Befolkningen i Catalonia er delt på midten i synet på uavhengighet. Et tverrsnitt av meningsmålingene de siste dagene viser at støtten til uavhengighetspartiene har økt litt, slik at stemmene fordeler seg med rundt 50 prosent til hver av leirene, ifølge Politico.

UNG AKTIVIST: Laia Juanos (17) dro grytidlig med buss fra hotellet i Metz i Frankrike for å kjøre siste strekket til Brussel. Foto: Tore Kristiansen , VG

17 år gamle Laia Juarros fra Molins de Rei utenfor Barcelona er en av de yngste i bussen og omringet av nyervervede bestemødre. Foreldrene hennes hadde ikke anledning til å være med, men de lot seg overtale til at jenta kunne reise, selv om hun har matematikkeksamen om noen dager. Nå står Laia og synger den katalanske nasjonalhymnen i midtgangen av den varme bussen i en massiv strikkegenser i ull.

– Jeg vil gjerne understreke at selv om vi står med flagg og synger nasjonalhymner, så er det ikke nasjonalisme. Jeg liker spanjoler, og mine beste venner støtter faktisk ikke en løsrivelse! Men jeg mener at gjennom mange år nå har vi forsøkt å forbedre forholdene i regionen vår, og det har vist seg umulig når vi er en del av Spania. Nå er jeg overbevist om at den eneste løsningen for å gjøre folks liv bedre, er at vi gjør det som en egen, fri, stat, sier jenta, som blir myndig to dager etter regionvalget den 21. desember.

I bilkø på vei inn til den belgiske hovedstaden passerer stadig bilder med det katalanske flagget drapert på innsiden av passasjervinduene. De bussreisende vinker og holder opp flagget mot ruta. Denne dagen tilhører Brussel katalanerne.

Forstår EU

Gigantiske katalanske flagg har blitt hengt opp på fasaden til Europaparlamentet, og gatene i Europas politiske sentrum er fullstendig blokkert av tilreisende som har kledd seg som om de skulle til nordpolen: Doble skjerf, luer og ørevarmere lag på lag, og viktigst av alt, gule plagg og sløyfer i solidaritet med de fengslede politikerne.

FOLKEHAV: I følge politiet møtter 45.000 katalanske demonstranter møtt opp i Belgias hovedstad for å kreve at de blir hørt, og vise sin støtte til den avsatte regionpresidenten Carles Puigdemont. Foto: Tore Kristiansen , VG

Núria Brufau ( 26) vedgår at hun forsåvidt skjønner hvorfor EU ikke har vært støttende til katalanernes ønske om frigjøring.

– Jeg forstår det jo, at dersom Catalonia blir en egen stat, blir det krise i Spania, og krise i Spania betyr krise i EU. Jeg skjønner at man er redd for at det skal spre seg, at flere grupperinger skal kreve løsrivelse. Men det må kunne gå an å se at det vi kjemper for er noe helt spesielt. Dette er ikke et par hundre tusen som plutselig har fått for seg at de ønsker selvstendighet. Her er det snakk om 2 millioner mennesker som i årevis utrettelig har kjempet fredelig, sier den 26-årige læreren til VG.

Demonstrasjonen forløper like fredelig i Brussel, som det alltid har gjort i Catalonia. Ifølge belgisk politi deltok 45.000 mennesker, melder nyhetsbyrået AFP. På plass var også andre europeere som ønsket å vise solidaritet med katalanerne, en liten seier for Brufau-familien og de andre.