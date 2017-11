Aktor i høyesterett: Vil fengsle katalanske regjeringsmedlemmer

– De har ingen juridisk gyldighet, sa den avsatte regionpresidenten Carles Puigdemont, som nektet å møte i spansk høyesterett onsdag.

Onsdag morgen samlet spansk høyesterett seg for å diskutere siktelsene mot de katalanske politiske lederne, blant annet tidligere regionpresident Carles Puigdemont.

Puigdemont ble beordret til å møte, men den avsatte katalanske regionpresidenten var ikke til stede. Mandag hadde han og fem regjeringsmedlemmer nemlig forflyttet seg, i all hemmelighet, til Brussel. Han og fire andre som ble igjen i Belgia, bekreftet tirsdag kveld i en pressemelding at de ikke ville møte i retten.

Uttalelsen startet med å introdusere dem som «den legitime regjeringen i Catalonia» skriver El Pais.

Aktor ba om varetektsfengsling av åtte av de katalanske politikerne. Seks av de 14 tidligere katalanske regjeringsmedlemmer har forklart seg for retten onsdag. Resten av rettssaken er utsatt til torsdag 9. november, blant annet for å gi de som ikke har forklart seg mer tid til å forberede sitt forsvar, melder La Vanguardia. Da vil politikerne igjen bli kalt inn til høyesterett.

– Kan ikke akseptere at han ikke er president

Bakgrunnen for Puigdemonts Belgia-reise, er at spanske myndigheter fredag tok styringen over Catalonia. Mandag ble regionens politiske ledere siktet for oppvigleri, underslag og opprør. Lovbruddene har en strafferamme på opp til henholdsvis 15, seks og 30 års fengsel.

– De har ingen juridisk gyldighet. De straffeforfølger en tanke, ikke en forbrytelse, sa Puigdemont under en pressekonferanse i Brussel mandag.

Puigdemont sa han ville bli i Belgia på ubestemt tid på bakgrunn av sikkerhetsårsaker, men at han ikke søker politisk asyl. Der har han sagt at han vil belyse det katalanske problemet i Europa, mens en annen del av regjeringen vil «fortsette å utføre legitm politisk aktivitet»

DEMONSTRASJON: Mens Puigdemont holdt sin pressekonferanse i Brussel, møtte mennesker som demonstrerte både for og mot katalansk selvstendighet opp utenfor. Foto: Aurore Belot , AFP

Spania-ekspert Jose Maria Izquierdo understreker at Puigdemont på et punkt vil være nødt til å returnere til Spania.

– Hvis han ikke møter i høyesterett onsdag, vil dommeren sende en ordre til politiet om å få ham utlevert. Det spanske politiet vil kontakte belgisk politi, og interpol. Nekter han å dra til Spania har han 60 dager i Belgia før han blir utlevert, sier han.

Samtidig mener han det er klart at Puigdemont vil fortsette å forsøke å styre Catalonia, sammen med de andre i regionregjeringen som var for selvstendighet.

– De føler har legitimitet til å fortsette å være representanter for den katalanske regjeringen. Puigdemont kan ikke akseptere at han ikke er president.

Kan forsøke å etablere alternativ styring

Selv om Izquierdo er sikker på at Puigdemont vi bli utlevert, mener han at han kan bruke de 60 dagene det tar før det skjer til å legge til rette for mye politikk.

– Det er umulig å vite hva han vil finne på, men det han gjør nå er å prøve å internasjonalisere den katalanske situasjonen, sier han og legger til:

– Så vil han bli dømt. Og det er ikke fordi han er nasjonalist, eller for selvstendighet, men fordi han brukte udemokratiske metoder for å drive politikk i Catalonia, og blant annet gjennomføre en ulovlig folkeavstemning.

Izquierdo tror krisen i Catalonia har bidratt til å mobilisere organisasjonene som har vært for selvstendighet, og at kampen ikke er ferdig utkjempet. Det er Johannes Nymark, pensjonert førsteamanuensis ved NHH og forfatter av boken «Draumen om Catalonia», enig i.

– Det kan godt hende det blir et dobbelt løp. Katalanerne vil ikke gi seg så enkelt med dette. Mange vil ha store problemer med å gå med på en overtakelse av styringen, og de er flinke til å improvisere måter å boycotte dette på.

Izquierdo peker på en database med et utvalg av nasjonalistiske ordførere og administrativt ansatte i hele Catalonia som en mulig alternativ maktstruktur som kan konkurrere med den i Madrid.

– Det farligste er denne strukturen. Mange er for uavhengighet, og de er organiserte, sier han.

– Spania forstår ikke splittelsene

Izquierdo tror det vil bli svært vanskelig for den spanske regjeringen å ta kontroll over Catalonia, og mener de ikke forstår de dype splittelsen som finnes i der nå.

– Det er bare rundt 30 prosent som alltid har vært for løsrivelse, men nærmere 80 prosent tåler ikke at Spania skal overta kontrollen, sier han.

Nymark mener også konflikten, som har lange historiske røtter, vil dra i langdrag.

– Det vil bli fryktelig vanskelig for den spanske regjeringen å intervenere i administrasjonen. Det er så store kulturelle og politiske forskjeller mellom Catalonia og Madrid, mener han.

Mener regjeringen har skyld

Både Izquierdo og Nymark peker på at det nåværende regjeringspartiet PP har mye skyld i at konflikten oppstod i utgangspunktet, fordi de torpederte endringer i selvstyrings-modellen til Catalonia som hadde blitt godkjent i de spanske og katalanske parlamentene.

–Det var da dette ble kjent at motstanden mot Madrid virkelig tok av. Før dette, var det ikke mer enn rundt 30 prosent som ville ha full selvstendighet, og nå er det opp mot halvparten, sier Nymark.

Han peker på at katalanerne er et historisk bevisst folk, som lenge har ønsket mer autonomi.

– Jeg tror ikke vi hadde kommet i den situasjonen vi har i dag med en annen regjering som hadde vært mindre avvisende enn denne, mener han.