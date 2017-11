200 katalanske ordførere i Brussel for å støtte en katalansk regjering

Tirsdag møtte ordførerne opp i Brussel, for å fordømme den politiske og juridiske situasjonen i Catalonia.

Målet med ordførernes reise, var i følge en pressemelding å støtte opp om å fordømme den politiske og juridiske situasjonen i Catalonia foran de europeiske institusjonene.

Ordførerne ønsker også støtte opp om Carles Puigdemont, den avsatte regionpresidenten, som leder av den katalanske regjeringen.

Den 21. desember, vil Puigdemonts parti PDeCAT igjen gå til valg på å jobbe for Catalonias uavhengighet, gjennom en bred koalisjon av nasjonalistiske partier, sa Puigdemont i et intervju med Catalonia Radio tirsdag.

Slik situasjonen ser ut nå, er det mulig Puigdemont kan få fengselsstraff fremfor enn en ny presidentperiode:

Han og fire andre regjeringsmedlemmer holder for tiden i Belgia, mens de er er siktet i Spania for oppvigleri, underslag og opprør. Dette har en strafferamme fra 15 og opp til 30 års fengsel.

Dette finner ikke Puigdemont seg i: Spanske myndigheter har sparket Catalonias regjering.

– Det kan hende jeg blir en president i fangenskap

Carles Puigdemont, som har blitt avsatt som reigonpresident i Catalonia etter at regionen erklærte uavhengighet, sa i et intervju med Catalonia Radio tirsdag morgen at han har akseptert at det er mulig han vil ende opp i fengsel, og at han er klar for det. Det skriver El Pais.

– Det kan hende jeg blir en president for Generalitat (regionregjeringen, journ. anm.) i fangenskap, sa han tirsdag.

Bakgrunnen for Catalonia-konflikten: Fem ting du må vite.

DEMONSTRERER: De rundt 200 ordførerne viste støtte til de katalanske avsatte regjeringsmedlemmene, og motsetter seg at blant annet eks-presidenten kan tiltales for oppvigleri, underslag og opprør. Foto: Yves Herman , Reuters

Det katalanske konservative separatistpartiet PDeCAT, som Puigdemont representerer, har uttalt at det ønsker ham som kandidat til regionpresident i valget som skal holdes den 21. desember.

Under intervjuet med Catalonia Radio sier Puigdemont at han kan stille som kandidat til valget av ny regionpresident i desember, uansett om han ender i fengsel eller ikke.

Puigdemont mener siktelsene mot ham og hans tidligere regjeringsmedlemmer er «uten juridisk gyldighet»

– De straffeforfølger en tanke, ikke en forbrytelse, sa han under en pressekonferanse fra Brussel mandag den 30.oktober.

Under pressekonferansen sa han også at han er i Brussel for å belyse det katalanske problemet i Europa, mens en annen del av regjeringen vil «fortsette å utføre legitm politisk aktivitet».

Katalanske politikere: Vil bli i Brussel.

Vil samle uavhengighetsbevegelsen før valget

UiOs Spania-ekspert Jose Maria Izquierdo har tidligere pekt på utvalget av ordførere som støtter uavhengighet, som den største trusselen for Spania.

Det finnes nemlig en database laget av organisasjonen «Catalonias valgte forsamling» med rundt 9000 administrativt ansatte i hele Catalonia, blant annet mange ordførere, som han tror kan lage en mulig alternativ maktstruktur som kan konkurrere med den Madrid midlertidig skal pålegge regionen.

Han tror det er dette nettverket, som han kaller «den katalanske nasjonalismens harde kjerne», har blitt brukt for å samle de 200 ordførerne som reiste til Belgia.

Fått med deg hva som skjedde? Catalonia erklærte løsrivelse fra Spania.

I HARDT VÆR: Puigdemont sa tirsdag under en radiosending at han aksepterte at han kunne sendes i fengsel, men at han fortsatt vil kjempe for et selvstendig Catalonia. Foto: , AP

– Det er umulig å samle 200 representanter uten et slikt nettverk. Disse ordførerne er organiserte. De har reist til Brussel fordi de mener Puigdemont er den beste kandidaten til valget den 21. desember, sier han.

Izquierdo mener ordførerne jobber for å samle uavhengighetsbevegelsen i en felles front, og demme opp for interne splittelser mellom partier.

– En god del av ordførerne ønsker en samlet koalisjon før valget den 21. desember, og da er Puigdemont den beste kandidaten for dem å støtte. En annen grunn til at de reiser til Belgia, er å fortsette å internasjonalisere kampanjen.

Både Izquierdo og Catalonia-kjenner Johannes Nymark mener katalanerne ikke vil gi opp kampen for uavhengighet selv om den spanske regjeringen har avsatt regjeringen. De tror det kan oppstå forsøk på parallell styring.

Les deg opp: Derfor er det stor uro i Catalonia.