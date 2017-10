200.000 katalanere protesterer mot fengsling av ledere

Store folkemasser tok til gatene i Barcelona, i protest mot varetektsfengslingen av to separatistledere.

De to katalanske separatistlederne Jordi Sànchez og Jordi Cuixart, som etterforskes for oppvigleri, ble varetektsfengslet mandag.

Sànchez leder Assemblea Nacional Catalana (ANC), en organisasjon som kjemper for full uavhengighet for Catalonia. Det samme gjør organisasjonen Òmnium Cultural, der Cuixart er leder.

De to anklages for å ha spilt sentrale roller i forbindelse med demonstrasjonene foran folkeavstemningen om løsrivelse som ble holdt i Catalonia 1. oktober.

La ned arbeidet

Ved lunsjtider tirsdag la tusenvis av katalanere spontant ned arbeidet for å protestere mot fengslingen av de to. Hundrevis av studenter forlot også klasserom og lesesaler for å slutte seg til protestene.

– Vi krever øyeblikkelig løslatelse av våre politiske fanger og ber katalanske myndigheter oppheve utsettelsen av uavhengighetserklæringen og proklamere en katalansk republikk, sier en av lederne i studentorganisasjonen Universitats per la Republica, Aina Delgado Morell.

VISER MOTSTAND: Et par holder lys i protest mot fengslingen for av de største katalanske separatistorganisasjonene. Gonzalo Fuentes , Reuters

Tirsdag kveld ble det holdt en stor demonstrasjon i sentrum av Barcelona, der 200.000 mennesker ifølge politiet deltok. Demonstrantene bar plakater og bannere med teksten «Frihet», og ropte slagord med krav om løslatelse av Sànchez og Cuixart.

Verre enn Franco

Spanske myndigheter har gitt Catalonias leder Carles Puigdemont frist til torsdag morgen med å skrinlegge uavhengighetsplanene og truer med å frata regionen deler av selvstyret dersom kravet ikke innfris.

Regjeringen i Catalonia akter ikke å rette seg etter fristen, sa en talsmann tirsdag.

– Å gi opp er ikke noe alternativ for denne regjeringen, sa talsmannen Jordi Turull, som også har en ministerpost.

MASSIV DEMONSTRASJON: 200.000 mennesker demonstrerte tirsdag kveld i sentrum av Barcelona, med krav om løslatelse av de to varetektsfengslede separatistlederne Jordi Sànchez og Jordi Cuixart. Foto: Albert Gea , Reuters

Turull anklager spanske myndigheter for å opptre verre enn under diktator Francisco Franco og viser til varetektsfengslingen av de to separatistlederne.

Dommeren som mandag varetektsfengslet Jordi Sànchez og Jordi Cuixart begrunnet dette med de to ledernes evne til å mobilisere massene.