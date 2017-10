To eksplosjoner utenfor hotell i Mogadishu

Minst to mennesker er drept etter to eksplosjoner i Somalias hovedstad Mogadishu.

En bil full av eksplosiver har eksplodert utenfor et hotell i Mogadishu. Like etterpå eksploderte en minibuss i et gatekryss like ved, det bekrefter politiet ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ifølge nyhetsbyrået AP er minst to mennesker drept og minst åtte såret. Politiet mistenker at angrepet var et selvmordsangrep.

Bilbomben skal ha gått av like ved hotellet, som ligger nært hovedstadens presidentpalass. Hotellet er dessuten et mye brukt møtested for politikere og ansatte i regjeringsapparatet.

Det har også kommet meldinger om en annen eksplosjon i samme område, med et ukjent antall skadede. Hotellet og en restaurant i nærheten skal være i ferd med å evakueres, med flere skadede blant de som tas ut av hotellet, ifølge Sky News.

Det er uklart hvem som står bak angrepet, men terrorgruppen Al Shabaab gjennomfører ofte lignende angrep.

Eksplosjonen kommer bare to uker etter at 276 mennesker ble drept i det dødeligste terrorangrepet i Somalia noensinne.