Somalia i sorg over det dødeligste terrorangrepet i landets historie

276 mennesker ble drept i det som skulle bli Somalias verste terrorangrep noensinne.

Somalia er i sorg over nok et terrorangrep. Lørdagens to bilbomber har drept flere enn et angrep har gjort noensinne tidligere.

Det nærmet seg skoleavslutning for Maryan Abdullahi, som studerte medisin i Somalias hovedstad Mogadishu. Faren var på vei til byen for å feire datteren. Nå må han planlegge begravelsen hennes istedenfor.

22 år gamle Abdullahi gjorde de siste forberedelsene til skoleavslutningen på medisinstudiet da en bilbombe detonerte midt i en av byens travle gater. Hun og noen venner befant seg i en bil ikke langt unna. De ble alle drept i angrepet.

Sent søndag kveld bekrefter myndighetene at dødstallet har steget til 276. I tillegg er minst 275 personer skadet.

DEMONSTRASJON: Folk proteseterer mot de dødelige bombeangrepene i Mogadishu. Angrepet er det dødeligste i landets historie. Foto: Mohamed Abdiwahab , AFP

– La oss stå sammen mot terror



– En trist dag. Familien hennes var så stolt av henne, og talte timene til avslutningen, forteller Amino Ahmed, en klassevenninne av Abdullahi, til nyhetsbyrået AP.

President Mohamed Abdullahi Farmaajo har erklært tre dagers landesorg, og ber om at folk donerer blod og hjelper bombenes ofre.

– Dagens forferdelige angrep beviser at vår fiende ikke vil slutte med å påføre vårt folk smerte og lidelse. La oss stå sammen mot terror, skrev han på Twitter etter angrepet.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters eksploderte den ene bomben utenfor et hotell i et område med flere statlige kontorer, restauranter og kiosker. Bomben rev flere bygninger, og satte fyr på dusinvis med biler.

To timer senere smalt det igjen. Denne gangen i bydelen Medina.

– Det verste angrepet jeg har vært vitne til



Mogadishu har blitt en by som er vant til dødelige bombeangrep, som ofte utføres av terrorgruppen al-Shabaab. Det er bare noen måneder siden terroristene drepte 16 mennesker, og skadet 40, da de sprengte en bilbombe og stormet et hotell i byen.

Likevel kunne ikke innbyggerne unngå å bli sjokkerte over lørdagens angrep. Det var det kraftigste angrepet innbyggerne hadde hørt på mange år.

– Det er med tungt hjerte jeg kan si at dette er det verste angrepet jeg har vært vitne til, sier Masoud Mohamed, som selv mistet flere familiemedlemmer i angrepet.

Deler av det travle byområdet Hodan ble jevnet med jorden på noen sekunder. Biler sto i flammer, mens bevisstløse kropper ble tatt med vekk av overlevende.

Så langt har ingen tatt på seg skylden for angrepet, men den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab, med tilknytning til al-Qaeda, gjennomfører angrep i hovedstaden og andre deler av landet med jevne mellomrom. Gruppen ble drevet ut av Mogadishu i 2011, og har mistet stadig mer territorium siden, til den afrikanske unionens fredsbevarende styrker, og somaliske sikkerhetsstyrker.

Likevel klarer al-Shabaab fremdeles å gjennomføre store, komplekse bombeangrep. De siste tre årene har antallet sivile drept av slike bomber bare økt, i takt med bombenes størrelser.

Utenfor sykehusene står folk og gråter, mens Mogadishus ordfører ytrer et desperat ønske om at byens innbyggere donerer blod til de mange, mange sårede.