Øyenvitne til angrep som drepte 300: - Klarer ikke beskrive det jeg så

Tallene på antall ofre fortsetter å stige etter det dødeligste terrorangrepet i 2017. Mohamed Abdiwahab (30) havnet midt i kaoset.

Søndag gikk fotograf Mohamed Abdiwahab (30) forbi Safari hotell i sentrum av Mogadishu, slik han gjør hver dag.

– Alt var normalt, folk virket glade, sier han til VG.

Noen få minutter etter at han hadde passert hotellet hørte han en enorm eksplosjon. En lastebil fylt med eksplosiver hadde gått av utenfor hotellet, i en travel gate i Hodan-distriktet.

– Jeg løp med kameraet mitt mot hotellet. Alt var forandret. Jeg måtte spørre meg selv: Mohammed, er dette den gaten du kjenner? Alle menneskene jeg hver dag så der, lå døde på bakken. Jeg er fortsatt i sjokk.

Over 300 mennesker ble drept i angrepet, som gjør det til et av verdens verste terrorangrep i år.

– Jeg er helt knust

Det ble gjennomført to bilbombeangrep rett etter hverandre i Somalias hovedstad Mogadishu. Somalia er i dyp sorg etter det verste terrorangrepet i landets historie, der flere hundre har mistet livet og flere hundre er såret. Dødstallet fortsetter å stige, og lokale myndigheter oppjusterte det til 300 søndag. Mange er fortsatt savnet.

Abdiwahab er svært opprørt når han forteller om hva han har vært vitne til.

– Jeg har aldri vært med på noe verre. Jeg er helt knust og klarer ikke beskrive det jeg så

Dette er heller ikke første gang han har overlevd et terrorangrep. I januar var han på jobb som fotojournalist for å dekke et angrep mot Dayah hotel i Mogadishu, da en ny bombe gikk av for å skade redningsarbeidere som var kommet til stedet.

Den gang ble 28 drept.

– Ja, jeg overlevde da. Hvis man jobber her som journalist kan man dø når som helst. Jeg er villig til å ofre meg for jobben.

OVERLEVDE TERRORANGREP: Mohamed Abdiwahab får hjelp etter at han ble skadet i et terrorangrep i Mogadishu i januar. Foto: Feisal Omar , Reuters

Minst 160 begravde dødsofre ikke identifisert

Somaliere strømmer til sykehusene for å lete etter familie og venner blant de sårede. Det er fortsatt et høyt antall savnede, samtidig som mange av de drepte er umulige å identifisere.

Aden Nur, som jobber som lege ved Madina-sykehuset, forteller Reuters at så mye som 160 lik var umulig for sykehuspersonellet å identifisere.

– De ble begravet av myndighetene i går. Andre har blitt begravet av slektningene sine. Over hundre skadede har blitt fraktet hit.

Dermed sitter mange igjen med usikkerhet rundt hva som har skjedd med sine nærmeste. Halima Nur lette etter sin sønn på Medina-sykehuset:

– Jeg er redd for at han var en av de ugjenkjennelige forkullede kroppene som ble begravet i går. Jeg har ikke lenger noe håp om å finne ham, levende eller død. Men jeg kan ikke gå hjem, sa hun til Reuters.

KRITISK SITUASJON: Flere alvorlig sårede ble fraktet til Tyrkia, mens andre befinner seg på byens sykehus. Foto: Feisal Omar , Reuters

Ingen har påtatt seg skylden

Fakta om situasjonen i Somalia * Somalia har vært uten en effektiv sentralmakt siden diktatoren Siad Barres fall i 1991. * Den afrikanske union (AU) har hatt fredsbevarende soldater i landet siden 2007. * I 2012 ble det etablert en ny sentralregjering som har støttet seg på AU og lokale klaner. * Regjeringen har særlig møtt motstand fra den militante islamistgruppa al-Shabaab, som har tilknytning til al-Qaida. * Regionen Somaliland i nordvest har i praksis fungert som en selvstendig stat siden 1991. * Etter planen skulle det holdes valg i landet i 2016, men dette lot seg ikke gjennomføre på grunn av sikkerhetssituasjonen. * 8. februar utpekte nasjonalforsamlingen, som består av lokale stammeledere, Mohamed Abdullahi Farmajo til ny president. * Tørke og konflikt har brakt landet på randen av det som kan bli en alvorlig sultkatastrofe. * Ifølge FN trenger halve befolkningen, over 6 millioner mennesker, hjelp for å overleve, og 3,1 millioner mennesker trues nå av hungersnød. Kilde: NTB

Den første bilbomben lørdag eksploderte utenfor Safari Hotel i Mogadishu. Ifølge The Guardian ble det blant annet brukt en lastebil lastet med flere hundre kilo hjemmelagde eksplosiver. Minst 300 mennesker er skadet og får helsehjelp blant annet på Madina-sykehuset. Rundt 70 er fraktet til Tyrkia og behandles der, ifølge AP.

Det er fortsatt ingen som har påtatt seg skylden for angrepet. Likevel mistenker den somaliske regjeringen at den ekstreme islamist-gruppen al-Shabaab står bak.

Det er i så fall ikke første gang de gjennomfører dødelige angrep - senest for noen måneder siden drepte de 16 og såret 40 ved å sprenge en bilbombe og storme et hotell i byen.

President Mohamed Abdullahi Farmaajo erklærte lørdag tre dagers landesorg og ber om at folk donerer blod og hjelper bombenes ofre.

– Dagens forferdelige angrep beviser at vår fiende ikke vil slutte med å påføre vårt folk smerte og lidelse. La oss stå sammen mot terror, skrev han på Twitter etter angrepet.

Somalia har vært herjet av væpnet konflikt, politisk kaos og manglende sentral styring i lange perioder siden 1991.