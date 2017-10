Minst 18 drept ved hotell i Mogadishu

Minst 18 mennesker er drept etter to eksplosjoner i Somalias hovedstad Mogadishu.

Ekstremistgruppa al-Shabaab sier den står bak.

En bil full av eksplosiver har eksplodert utenfor et hotell i Mogadishu. Ifølge politiet og øyenvitner sprang flere gjerningsmenn deretter inn på hotellet der de havnet i skuddveksling med politiet, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ifølge nyhetsbyrået AP er 13 mennesker drept og minst 16 såret. Politiet mistenker at angrepet var et selvmordsangrep.

Ekstremister fra terrorgruppen Al-Shabaab har beleiret hotellet, og ifølge AP kan minst 20 personer være sperret inne. Somaliske sikkerhetsstyrker forsøker å få slutt på beleiringen.

Bilbomben skal ha gått av like ved hotellet, som ligger nært hovedstadens presidentpalass. Hotellet er dessuten et mye brukt møtested for politikere og ansatte i regjeringsapparatet.

Politiet: Dødstallet vil stige

Det har også kommet meldinger om en annen eksplosjon i samme område, med et ukjent antall skadede. Hotellet og en restaurant i nærheten skal være i ferd med å evakueres, med flere skadede blant de som tas ut av hotellet, ifølge Sky News.

TO EKSPLOSJONER: Flere er drept etter to bileksplosjoner i Mogadishu lørdag. Foto: Feisal Omar , Reuters

18 mennesker er så langt bekreftet døde, men politiet sier tallet på drepte trolig vil stige. Over 30 er såret.

I tillegg skal minst fire angripere også være drept.

Eksplosjonen kommer bare to uker etter at 276 mennesker ble drept i det dødeligste terrorangrepet i Somalia noensinne.

