NATO-Jens på grensen til Nord-Korea: Ansikt til ansikt med fienden

JOINT SECURITY AREA (VG) Bare en tynn vindusrute skiller NATO-sjef Jens Stoltenberg fra tre strenge nordkoreanske soldater inne i den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea.

Kilometer etter kilometer med piggtrådgjerder, vakttårn og militære stillinger passerer forbi oss på veien til den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea. De to landene inngikk en våpenhvile i 1953, men er teknisk fremdeles i krig med hverandre.

Her inne, ved den militære demarkasjonslinjen, står erkefiendene ansikt til ansikt. Ikke et smil, ikke den minste gest, null kommunikasjon. Slik har det vært i lang, lang tid.

– Vi har en telefonlinje til nordkoreanerne, som vi i utgangspunktet skal kunne kommunisere gjennom, men for omtrent seks måneder siden sluttet nordkoreanerne å plukke opp røret når vi ringer, forteller David McShane, en av de amerikanske offiserene som er utstasjonert helt inntil grensen, til VG.

Skrur opp lyden

I bakgrunnen durer propagandamusikk og dundrende tordentaler fra gedigne høyttalere inne i Nord-Korea. Da USAs forsvarsminister Mattis besøkte den demilitariserte sonen i forrige uke, skrudde nordkoreanerne opp volumet slik at talen hans nærmest ble overdøvet.

– Nordkoreanerne pleier å skru opp volumet på natten i et forsøk på å ødelegge nattesøvnen vår, forteller den amerikanske offiseren til VG.

PASSER PÅ: Nordkoreanerne som titter inn, sett utenfra. Den militære demarkasjonslinjen går tvers igjennom den blå bygningen. Soldatene som filmer inn vinduet står rett på innsiden av nordkoreansk side. Foto: , Stian Eisenträger, VG

Idet NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg går inn i et av de blå husene, som ligger midt på demarkasjonslinjen og som er brukt som møtelokale for samtaler mellom Nord- og Sør-Korea, kommer det tre nordkoreanske soldater med hjelm styrtende til for å titte gjennom vinduene. En av dem har med seg et videokamera, som brukes til å dokumentere hvem som er der inne.

Under hele brifingen Stoltenberg får fra generalen som er sjef for styrkene her helt inntil grensen mot Nord-Korea, står de nordkoreanske soldatene og filmer og overvåker besøket.

– Det er en helt spesiell opplevelse og det er en sterk påminning om spenningen og den konflikten som har vært her i flere tiår, men det er også godt å se hvor godt organisert det er og hvor gode rutiner det er for å unngå at det som er en gammel konflikt ikke blusser opp igjen i en ny væpnet konflikt. Det er betryggende å se, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg til VG.

– Underlig situasjon

– Nordkoreanerne var veldig nysgjerrige på å se hvem som kom på besøk i dag. Hvordan var det å få et kamera fra den siden opp i ansiktet?

– Det er slik de opptrer når det er denne typen besøk, jeg har opplevd det før en gang som norsk statsminister. Men det er en underlig situasjon og det uttrykker noe veldig alvorlig at to deler av et land har så lite kontakt som Nord- og Sør-Korea har, og det sier noe om hvor farlig denne konflikten kan bli dersom det ikke håndteres på riktig måte. Derfor er det godt å se at FN og landene som deltar her gjør det på en måte som bidrar til å dempe konflikten, sier Stoltenberg til VG.

I en sjelden opptreden langet Kim selv ut mot USAs president i slutten av september:



– Kan du fortelle litt om den briefen du fikk fra sjefen her?

– Han redegjorde for alle rutinene man har her for å bidra til å unngå konflikt på grunn av misforståelser, feilberegninger blusser opp igjen, men selv om det er en spent situasjon er det betryggende å vite at den er blitt håndtert helt siden 50-tallet på en måte som ikke har bidratt til konflikt, men hindret konflikt, sier Stoltenberg.

– Du har snakket om avskrekking og at det må til for å få nordkoreanerne til å trekke tilbake – er ditt besøk et ledd i avskrekkingen?

– Mitt besøk er et uttrykk for støtte til det arbeidet Sør-Korea gjør, og at vi tar sterkt avstand fra det atomvåpen og rakettprogrammet som Nord-Korea gjennomfører, men NATO ønsker en fredelig løsning og dialog, og det er derfor vi støtter opp om sanksjonene som har som hovedhensikt å legge grunnlag for en reell dialog der Nord-Korea avvikler sine atomvåpenprogrammer, sier Stoltenberg til VG.

– Urovekkende

Han mener det er en alvorlig situasjon at Nord-Korea utvikler langtrekkende raketter og atomvåpen, men understreker at det samtidig er viktig å ikke overdramatisere situasjonen.

– Det er urovekkende at Nord-Korea velger å satse så mye på nye raketter og på nye atomvåpen, og det nye nå er at de er i gang med å utvikle raketter som ikke bare vil true Sør-Korea, Japan og denne regionen, men også Nord-Amerika og Europa, og det forsterker alvoret, sier Stoltenberg.

Stoltenberg håper at de økonomiske sanksjonene nå vil virke, slik at Nord-Korea ikke fortsetter med sine atomvåpenprogrammer.

– NATO støtter opp om alle forsøk på å sette maksimalt press på Nord-Korea, sanksjoner, slik at Nord-Korea endrer atferd, stanser sine våpenprogrammer. Det også NATO sørger for er at alle NATO-land sammen leverer avskrekking som er sterkt nok til å sende en klar beskjed til Nord-Korea og alle andre mulige land som vurderer å angripe oss at vi er i stand til å svare på et angrep, og det er den beste måten å hindre et angrep, understreker NATO-sjefen.

