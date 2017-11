– Ingen ved sine fulle fem ville ønsket Trump velkommen til Sør-Korea

SEOUL (VG) Sør-Korea stålsetter seg i forkant av president Donald Trumps kommende besøk.

I flere dager har hundrevis av demonstranter protestert utenfor USAs ambassade mot president Donald Trumps planlagte besøk til Sør-Korea kommende tirsdag. Den amerikanske presidenten har truet med krig mot Nord-Korea flere ganger det siste halvåret.

Bakgrunnen er landets utvikling av militære raketter og atomvåpen. Nordkoreanske ledere hevder at de trenger våpnene for å skremme USA fra å angripe.

– Ikke velkommen

Litt lenger nede i gaten står motdemonstranter med amerikanske flagg og plakater med «We love Trump». Opprørspoliti med skjold og batonger er tungt til stede. Fredag ble flere demonstrerende studenter arrestert, og plakater revet ned.

– Jeg er sterkt imot noen som helst amerikansk intervensjon mot Nord-Korea. Jeg tror ikke Donald Trump vil trykke på knappen, men han er provokativ overfor Nord-Korea, og det bekymrer meg veldig. De demonstrerer til støtte for Trump må være hjernevasket, sier en av demonstrantene som har holdt ut i flere dager allerede, Kany Soohye, til VG.

– Trump er ikke velkommen her. Ingen som er ved sine fulle fem ville ønsket Trump velkommen til Sør-Korea, sier den sterkt engasjerte kvinnen til VG.



IKKE VELKOMMEN: Demonstranter har allerede begynt å samle seg i forkant av president Donald Trump sitt besøk til Sør-Korea kommende uke. Foto: Harald Henden , VG

Ikke planlagt grensebesøk

Ulikt en rekke forgjengere skal ikke president Trump besøke grenseområdet mellom Nord- og Sør-Korea - den demilitariserte sonen. I hvert fall er ikke et slik besøk planlagt, får VG bekreftet av den amerikanske vakthavende offiser i Joint Security Area ved den militære demarkasjonslinjen mellom Sør- og Nord-Korea.

– Som dere vet kan ting endre seg i siste liten, men vi har planer for et hvert scenario, sier den amerikanske offiseren til VG.

Det er likevel ventet at Trumps pågående ordkrig med Nord-Koreas leder vil dominere turen. Trumps voldsomme utfall mot Nord-Korea, mens han senere har kalt Kim Jong-un en «pretty smart cookie» og ikke utelukket samtaler under de rette forholdene, har spredt forvirring og frykt for krig, spesielt i Japan og Sør-Korea.

Nord-Korea har svart med å anklage Trump for å følge en «crazy» strategi.

NATO-sjefen: – Ikke provoserende

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg understreker overfor VG at han ikke frykter at Trumps besøk til Sør-Korea kan oppfattes som en provokasjon av Nord-Korea.

– USA er Sør-Koreas fremste allierte, og har store militære styrker her og har garantert for Sør-Koreas sikkerhet. At en amerikansk president kommer på besøk er ikke noe som bør overraske. De som provoserer er Nord-Korea, som utvikler atomvåpen og langtrekkende raketter i noe som er et klart brudd på internasjonal rett og ikkespredningsavtalen, og som er en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, så det kan ikke være noen tvil om hvem som er ansvarlig for provokasjoner - det er Nord-Korea, sier Stoltenberg til VG.



VELKOMMEN: Trump-vennlige sørkoreanere demonstrerer til støtte for den amerikanske presidenten i sentrum av Seoul. Foto: Lee Jin-man , AP

– Trump har en kraftig ordbruk og kommer med sterke utfall på Twitter. Er dette en klok ting å gjøre dersom man ønsker en konstruktiv dialog, slik du etterlyser?

– President Trump er den valgte presidenten i USA. Han leder NATOs viktigste allierte land og han har valgt å ha en ordbruk som er annerledes enn det som er vanlig for amerikanske presidenter og andre statsledere. Det jeg forholder meg til er at USA gjennom de felles vedtak og beslutninger som NATO har tatt, støtter opp om en politikk der vi gjennom politisk, diplomatisk og økonomisk press skal bidra til en fredelig og forhandlet løsning på konflikten. Det er mandatet jeg har, og som jeg jobber ut fra, sier NATO-sjefen til VG og fortsetter:

– Det er det som forsvarsminister Mattis ga uttrykk for da han var her for noen dager siden: det militære nærværet, de militære maktmidlene er til stede for å bidra til en fredelig løsning, det er ikke for å fremprovosere konflikt.

«Trumps lille papegøye»

Stoltenberg var denne uken på reise til Japan og Sør-Korea, hvor han blant annet tok til orde for å straffe Nord-Korea hardere gjennom sanksjoner. Nord-Korea har svart på utspillene ved å karakterisere Stoltenberg som «Trumps lille papegøye» i statskontrollerte medier.

– Jeg ser ingen grunn til å kommentere karakteristikker fra Nord-Korea av meg. Jeg forvalter den politikken 29 NATO-land er blitt enige om, og som jeg har vært med på å utvikle. Det er en politikk som handler om fasthet, avskrekking og at vi søker en fredelig løsning. Den militære tilstedeværelsen er her for å avverge, ikke provosere frem en militær konflikt, understreker NATO-sjefen overfor VG.



PÅ VEI: President Donald Trump gjorde et stopp på Hawaii på vei mot Øst-Asia. Her hilser han på soldater etter ankomst på Joint Base Pearl Harbor Hickam i Honolulu. Foto: Jamm Aquino , AP

Trumps forhold til Sør-Koreas liberale president Moon Jae-in er heller ikke ukomplisert. Moon ble nemlig president på håpet om å rekke en utstrakt hånd til Pyongyang, men en rekke nordkoreanske tester av langtrekkende missiler og atomvåpen har presset han til å innta en hardere linje mot nord.

Selv om Moon har strukket seg langt for å understreke at Sør-Korea er på linje med Trump, er forholdet mellom USA og Sør-Korea åpenbart anstrengt.

Trump har blant annet foreslått at Sør-Korea bør betale totalkostnaden for et amerikansk rakettforsvarssystem som mange her ikke engang ønsker. Trump har i tillegg truet med å forkaste en frihandelsavtale mellom USA og Sør-Korea, som tidligere amerikanske presidenter har karakterisert som en viktig del av alliansens fundament.

Moon har også vært klinkende klar på at til tross for ordkrigen mellom Trump og Kim, kan ikke USA sette i gang noen militære aksjoner uten samtykke fra Seoul.