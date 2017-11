Svensk skole gir elevene gratis frokost

Fra og med mandag får elever fra første til sjetteklasse i den svenske kommune Vingåkers gratis frokost når de ankommer skolen.

Målet med frokost-prosjektet er å øke prestasjonene hos elevene ved skolen, skriver SVT.

I tillegg til at elevene får gratis mat, kan også foreldrene spise sammen med barna, mot et lite tillegg.

Frokosten skal bli et samlingspunkt, hvor elevene og foreldrene kan starte dagen sammen, skriver SVT. Skolen håper at dette skal bidra til å dempe konfliktnivået, og at arbeidsgleden og tryggheten ved skolen skal øke.

I Norge har diskusjonen om skolemat rast i flere år. Og spesielt Sosialistisk Venstreparti har kjempet for å få dette inn i den norske skolehverdagen.

– Vi vet det er mange barn som kommer på skolen uten å ha spist og mange som ikke har med mat. Vi vet også at det bidrar til økt konsentrasjon i skoletimene, sa SV-leder Audun Lysbakken til VG i mars i år.

I 2016 sa derimot flertallet på Stortinget nei til norsk skolemat. Saksordfører Kent Gudmundsen fra Høyre, som satt i Stortingets utdanningskomité var da veldig tilfreds med resultatet.