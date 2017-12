Skal ha drept pasienter med luft i «dødens ambulanse»

Italiensk politi har arrestert en bårebærer som skal ha injisert luft i årene på pasientene sine, angivelig i samarbeid med mafiaen.

Mannen, som jobbet som ambulansesjåfør i det italienske medier har omtalt som «ambulanza della morte», eller dødens ambulanse, er nå arrestert av politiet på Sicilia. Det skriver The Guardian.

Den arresterte mannen, Davide Garofalo (42), er mistenkt for å ha injisert luft inn i pasienters blodårer for å drepe dem. Luften blokkerte blodgjennomstrømningen hos ofrene med døden som følge.

Garofalo er også tiltalt for medvirkning til mafiavirksomhet og misbruk av posisjonen i helsevesenet.

De tre ofrene skal ha vært en eldre kvinne, en eldre mann og en middelaldrende mann, ifølge den italienske avisen La Repubblica. Alle tre skal ha vært dødelig syke. «Dødens ambulanse» skal ha vært på vei til å frakte dem hjem så pasientene kunne få dø i fred med sine nærmeste.

Mannen skal ha tatt livet av minst tre pasienter på Sicilia. Foto: Skjermdump fra Google maps

Mannen kobles nå til mer enn 50 mistenkelige dødsfall. To andre bårebærere er også under etterforskning. Alle dødsfallene involverte personer fra Biancavilla sykehus øst på øya, og skal ha skjedd over en periode på fire år fra 2012.

Svindlet sørgende familier

Fordi alle pasientene var døende har ingen tidligere vært mistenkt i forbindelse med dødsfallene. Saken oppsto da en tidligere mafioso (person involvert i mafiavirksomhet, journ.anm.) opptrådte som informant på det italienske TV-programmet Le Hene i fjor, og fortalte at ofrene «ikke døde ved Guds hånd, men for at noen skulle tjene 300 euro».

Etter å ha tatt livet av pasientene, skal Garofalo ha tilbudt de sørgende familiene tjenestene til et begravelsesbyrå som han hadde tilknytning til.

Senere mottok han en «gave» fra byrået på 300 dollar, angivelig for å kle likene før begravelsen.

Ifølge informanten er det mafialedere som har sørget for at Garofalo og hans medsammensvorne har vært satt på «dødens ambulanse». Mafiaklanene skal ha mottatt deler av pengene som draps-bårebærerne tjente på mordene.

Ifølge den lokale politisjefen Francesco Puleio skal vitner kun ha vært villig til å fortelle om saken fordi flere av mafia-klanmedlemmene allerede sitter i fengsel.