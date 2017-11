Sirkusdirektør skjøt og drepte tiger: Mistenker at noen åpnet bur med vilje

Brigitte Bardots dyrevernsorganisasjon kaller det skandaløst at sirkusdirektør skjøt og drepte sin egen tiger, som hadde rømt ut i Paris' gater. Direktøren mistenker at noen åpnet buret med vilje.

Fredag vandret den ett og et halvt år gamle hunntigeren Mevy rundt i Paris etter å ha rømt fra sirkuset «Cirque Bormann-Moreno», som nylig hadde flyttet til det 15. arrondissement og planla å åpne dørene 3. desember.

Den 200 kilo tunge tigeren, ble etter en kort vandretur skutt og drept av sirkusdirektøren Eric Bormann.

Tigeren ble skutt i nærheten av ei bro over Seinen, rundt to kilometer fra Eiffeltårnet, skriver NTB. Dyret ble skutt i et smug uten forbipasserende til stede, ifølge brannvesenet i Paris.

Sirkusdirektør Bormann mistenker nå at buret hvor dyret befant seg før det rømte, ble åpnet av noen med vilje.

Avkuttet kjede

Bormann, som ble avhørt av politiet i flere timer etter hendelsen, ønsker nå at dette skal etterforskes.

– Det var et kjede med hengelås, og kjedet var kuttet av, sier Bormann til nyhetsbyrået AFP.

Han forteller at dersom et dyr skulle forsøke å rømme, forblir dyret innestengt likevel.

– Det er et bur i buret, forklarer han.

SKULLE ÅPNE: Sirkuset Cirque Bormann-Moreno planla å åpne for publikum 3. desember. De forteller i en uttalelse at de er svært lei seg for tapet av tigeren som ble født i sirkuset. Foto: Thomas Samson , AFP / NTB scanpix

Forstår redselen

I en uttalelse sirkuset publiserte på sine Facebook-sider lørdag, går det frem at de er svært lei seg over tapet av den unge tigeren.

«Vi er helt fra oss. Vi forstår redselen rømningen kan ha skapt og vi beklager.»

I uttalelsen står det at Bormann hadde ansvar for å vaske buret til tigerne, og at han da flyttet over Mevy i det andre buret. Det var da han fant ut at døren til dette buret var vid åpen.

«Da bestemte han seg for å følge etter dyret med slikt våpen loven krever», skriver sirkuset, som forteller at Bormann drepte dyret innen 10 minutter fra det rømte.

DYREVERNSAKTIVIST: Brigitte Bardot etablerte dyrevernsorganisasjon i eget navn i 1986. Organisasjonen raser over tigerdrapet i Paris og mener dyr i sirkus må forbys. Foto: Laurent Gillieron , AP / NTB scanpix

Dyrevernere reagerer

Å måtte drepe tigeren, beskriver sirkuset som veldig beklagelig, men nødvendig, og en svært smertefull avgjørelse for Bormann.

Politiet ønsker å finne ut av om liv ble satt i fare som følge av rømningen.

Innbyggere i bydelen der tigeren ble skutt, la ut bilde av kattedyrets livløse kropp på sosiale medier. Mange av dem uttrykte sinne over at tigeren var blitt drept.

Flere dyrevernsorganisasjoner har også reagert kraftig på tigerdrapet.

Den franske skuespiller- og modellegenden Brigitte Bardots dyrevernsorganisasjon, kalte drapet skandaløst og mener myndighetene må forby sirkus å ha dyr.

I uttalelsen skriver sirkuset at angrepene fra dyrevernsorganisasjonene «gjør vondt for vår familie».

«Våre ni tigere er alle født i sirkuset. Vi er stolte over omsorgen vi tilbyr dem, mens tigeren er en truet art i det fri».