Amerikansk seriemorder hevder det er flere ofre

Todd Kohlhepp er dømt for drap på syv personer i den amerikanske delstaten Sør-Carolina. Nå sier han at det er flere ofre som ikke er oppdaget.

I mai i år tilsto den 46-årige mannen fra byen Spartanburg å ha drept fire menn og tre kvinner i tidsrommet 2003 til høsten 2016. I tillegg tilsto han to tilfeller av kidnapping og ett tilfelle av voldtekt.

Han ble dømt til syv ganger livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse.

Ifølge avisen The Herald-Journal of Spartanburg har han nå skrevet et åtte sider langt brev fra fengselet, hvor han sier at han forsøkte å fortelle om flere drap han skal han begått til det lokale politiet og til FBI under etterforskningen av saken mot ham.

SKREKKENS HUS: Todd Kohlhepps hjem i Spartanburg blir gjennomsøkt av politiet den 3. november 2016 etter at han ble arrestert tidligere på dagen. To ofre ble funnet på Kohlhepps tomt: Ekteparet Johnny Joe Coxie (29) og Meagan Leigh McCraw-Coxie (26).

Ikke lenger interessert

I brevet skal han ha sagt at etterforskerne bare hadde «gitt blaffen i opplysningene», og at han derfor ikke lenger er interessert i å hjelpe politiet.

– Nå ser jeg ikke lenger noen vits i å oppgi noen detaljer rundt antall eller åsteder, sier han ifølge avisen.

Don Wood, byråsjef i FBIs Columbia-kontor, sier at de er inne i en pågående etterforskning, men at han ikke ville kommentere spesifikt på hvilke spor FBI følger.

Politiet kom på sporet av Kohlhepp da de under et søk etter et savnet par, fant en kvinne lenket fast som en hund inni en container. Kala Brown hadde vært holdt fanget i to måneder da hun ble funnet.

Se politiet bryte seg inn i containeren:

Kohlhepp ble arrestert etter avhøret av Kala Brown og da kom det frem at han skjøt og drepte hennes kjæreste Charles David Carter (32) før kidnappingen. Carter ble dermed seriedrapsmannens siste offer.

– Et misforstått menneske

Kala Brown har stått frem med sin historie i flere medier og var gjest hos TV-showet Dr. Phil i februar i år. Der sa hun at Kohlhepp voldtok henne daglig, og at han skal ha skrytt av at han var god til å drepe. Ifølge Brown sa han at han skal ha drept nær 100 mennesker. Brown sa hun gjorde alt for å overleve.

– Han sa til meg at så lenge jeg oppfylte min oppgave, så var jeg trygg, fortalte hun i intervjuet.

Et interessant aspekt ved saken var Kohlhepps mor Regina Tague, som i et følelsesladet intervju i det riksdekkende amerikanske TV-programmet 48 Hours, hevdet at hennes sønn ikke er et monster, men et misforstått menneske.

– Jeg vil at Brown skal vite at jeg er veldig lei meg for det som skjedde. Og det tror jeg Todd er også. Fordi han ikke mente å skade henne. Han visste bare ikke hva han skulle gjøre, sa Tague i programmet.

Regina Tague ble funnet død i sitt hjem i april i år. Rettsmedisinerne konkluderte at hun døde av naturlige årsaker, i følge WSPA.