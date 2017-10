Dømt krigsforbryter blir foreleser ved militærakademi i Serbia

En serbisk general fra Kosovo-krigen har fått jobb som foreleser ved militærakademiet i Beograd. At han er en dømt krigsforbryter virker ikke å være et problem for regjeringen i Serbia.

I 2009 ble general Vladimir Lazarevic dømt til 14 års fengsel av den FN-oppnevnte internasjonale krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia i Haag (ICTY) for krigsforbrytelser: Tvungen deportasjon av mer enn 700.000 etniske albanere under Kosovo-krigen mellom 1998 og 1999. Tribunalet mente Lazarevic var en av de hovedansvarlige bak det systematiske forsøket på etnisk rensing av albanske sivile.

Operasjonen var massiv og logistisk kompleks. Etter krigen ble det funnet rundt tusen døde albanere i fire separate massegraver, hundrevis av kilometer fra Kosovo. Lazarevic fikk innvilget tidlig løslatelse i 2015 etter å ha sonet to tredjedeler av straffen. Tusenvis er fortsatt savnet etter Balkan-krigene.

Denne uken, to uker etter at han ble løslatt fra fengsel, har 68-åringen funnet seg ny jobb, melder serbiske B92 og Balkan Insight: Foreleser for den neste generasjon serbiske soldater ved landets militærakademi.

Fikk du med deg? Stoltenberg ber Kosovo og Serbia roe seg

DØMT: Den serbiske generalen Vladimir Lazarevic fotografert i Haag-domstolen i 2005. Foto: Bas Czerwinski , AP

– Rollemodell

Man skulle tro at en krigsforbryterdom ville telle som et stort minus, men tydeligvis ikke i Serbia.

– Rollemodellene for kadettene burde være serbiske generaler, spesielt de som har vist hva de er gode for i de vanskeligste tider, sa Serbias forsvarsminister Aleksandar Vulin til avisen Vecernje Novosti da han bekreftet utnevnelsen av den tidligere generalen onsdag, melder Reuters.

– På denne måten vil vi rette opp i uretten disse mennene ble utsatt for i fortiden, sa Vulin ifølge Deutsche Welle.

Les også: Attentatmannen som utløste 1. verdenskrig hylles av serbere

OFFENSIV: General Vladimir Lazarevic peker og forklarer for sine kolleger på et kart over Pristina, Kosovo, i januar 1999. Foto: , AP

– Leker med ilden

Lazarevic er en av tre serbiske krigsforbryterdømte som har fått politisk anerkjennelse etter å ha sonet fengselsstraffene sine. Både serbiske sivilsamfunn-aktivister og vestlige diplomater advarer om hvilken skade dette kan gjøre på landets omdømme, og ikke minst hvor alvorlig det er for forsoningsprosessen i regionen, noe som er et nøkkelvilkår for et eventuelt fremtidig EU-medlemskap.

– Budskapet er veldig farlig, man leker med ilden, sier Natasha Kandic, en fremtredende menneskerettighetsforkjemper i Serbia som har brukt årevis på å dokumentere krigsforbrytelser i Kosovo og andre deler av det tidligere Jugoslavia.

– Dette er ikke engang historisk revisjonisme, det er introduksjonen av forbrytelser som en anbefalt handling, sier Kandic til Reuters.

ETNISK RENSING: En etnisk albansk familie fra Crnabreg flykter med de eiendelene de klarer å bære med seg fra en serbisk militæroffensiv. Her fotografert i landsbyen Bujan, sør for Pristina 26. juli 1998. Foto: Oleg Popov , Reuters

Nekter for å ha gjort noe galt

Den dømte krigsforbryteren Nikola Sainovic, som var en nær alliert av Slobodan Milosevic under Kosovo-krigen, ble utnevnt til styret i det serbiske sosialistpartiet under en uke etter at han ble løslatt i 2015.

Den tidligere offiseren Veselin Sljivancanin, som ble dømt i Haag for å ha drept 200 kroater i Vukovar i 1991, er i dag en fast gjest på tilstelningene til partiet til Serbias president Aleksandar Vucic.

Lazarevic, Sainovic and Sljivancanin har hele tiden nektet for at de gjorde noe galt.

«Stolt i all stillhet»

Serbias president Vucic, som var informasjonsminister under Kosovo-krigen, har fremstilt seg som en reformert tidligere ultranasjonalist, som har vært bestemt på å føre Serbia nærmere Europa. Utnevnelsen av Vulin til forsvarsminister – en tidligere hardliner og tidligere alliert av Milosevics enke – blir ansett som en gest til nasjonalistene og Serbias allierte, Russland.

FORSVARSMINISTER: Aleksandar Vulin fotografert i et Mig-29 jagerfly tidligere denne uken. Foto: Darko Vojinovic , AP

I forrige uke skal Vulin på et møte med veteraner fra hæren uttalt at Serbia ikke lenger trenger å føle seg skamfull, men «stolt i all stillhet» over offiserer slik som Lazarevic, «den tapreste av de tapre».

Under Kosovo-krigen ble rundt 10.000 kosovarer drept og nesten én million mennesker fordrevet fra det som den gang var det sørlige Serbia. Hundrevis av serbere ble også drept i gjengjeldelsesangrep fra geriljakrigere og i forbindelse med NATOs bombing i 1999, en kampanje som gjorde slutt på krigen og i praksis sørget for Kosovos uavhengighet.

SISTE DOM: Den bosnisk-serbiske generalen Ratko Mladic får sin dom neste måned. Ved årsskiftet skal Den internasjonale krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY) legges ned. Foto: , Reuters

Krigsforbrytertribunal legges ned

Tidligere denne uken kunngjorde krigsforbryterdomstolen ICTY i Haag datoen for domsavsigelsen mot den bosnisk-serbiske hærsjefen Ratko Mladic, som gikk under kallenavnet «slakteren fra Bosnia».

74 år gamle Mladic må dømmes til livstid for krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia, het det i påtalemyndighetens påstand da den ble lagt fram i den FN-oppnevnte internasjonale krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia i Haag (ICTY) i desember i fjor.

– Kunngjøringen av dommen i denne saken skal finne sted onsdag 22. november klokken 10, heter det i en uttalelse fra Haag.

Dommen mot Ratko Mladic blir den siste som skal kunngjøres før domstolen legges ned 31. desember 2017. En av de andre kjente krigsforbrytertiltalte fra krigene i det tidligere Jugoslavia, Radovan Karadžić, ble dømt skyldig i folkemord i Srebrenica i fjor.

Siden domstolen ble opprettet i kjølvannet av krigene på Balkan, er 161 personer tiltalt og 83 er dømt til fengsel for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Seks av disse har sonet i Norge, ifølge ICTY.

Les også: Nederland dømt for medvirkning til 350 drap i Srebrenica: Burde forstått at mennene kunne bli drept