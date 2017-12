Minste seks sivile ble drept da en selvmordsbomber slo til i Kabul mandag morgen, like ved Afghanistans etterretningstjeneste, opplyser tjenestemenn.

Selvmordsbomberen var til fots da han utløste sprengladningen og drepte seks sivile som befant seg i en bil, sier talsmann Najib Danish i innenriksdepartementet.

– Seks personer ble martyrer og tre andre ble skadd. De ble rammet da de passerte området i bil. Vi vet fortsatt ikke hva som var målet for angrepet, som skjedde på en hovedvei, sier Danish.

Angrepet skjedde ved inngangen til det nasjonale sikkerhetsdirektoratet, bare en uke etter at ekstremistgruppen IS hevdet å stå bak et angrep mot et treningsanlegg som tilhører den samme tjenesten.

Ifølge Reuters hevder IS også å stå bak selvmordsangrepet 25. desember.

