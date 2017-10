Nytt kvinneforbud opphører i Saudi-Arabia

En måned etter at forbudet mot kvinner bak rattet ble opphevet kommer myndighetene nå med gode nyheter for den sportsinteresserte.

Ifølge BBC skal myndighetene mandag ha lettet ytterligere på restriksjonene mot landets kvinner, og fra neste år vil de ha muligheten til å være tilskuere på sportsarrangementer.

I slutten av september annonserte landets konge, kong Salman, at han opphevet forbudet mot at kvinner kan kjøre bil, og fra juni neste år kan kvinner endelig ta plass i førersetet etter 27 års kamp.

«Varmer hjertene til nasjonens kvinner»

Saudi-Arabia er et av landene i verden med størst segregering mellom menn og kvinner, og i dag er det kun menn som har adgang til sportsarenaer. Myndighetene vil nå åpne opp for at også kvinner og barn skal kunne entre tribunene i tre av landets største byer, Riyadh, Jeddah og Dammam.

«Denne avgjørelsen varmer hjertene til nasjonens kvinner. Gratulerer til oss», skriver prinsesse Reema Bandar bint Al-Saud, visepresident for kvinnenes General Sports Authority i landet på Twitter.

I en uttalelse heter det at de nå vil starte med forberedelsene for å kunne ta imot familier på sportsarrangementene. Restauranter, kafeer og store skjermer vil være noen av endringene de håper skal være på plass tidlig i 2018.

Ifølge The Washington Post er det imidlertid uklart om de nye reglene kun gjelder kvinner med familie, eller om også single kvinner skal få muligheten til å delta.

Det er heller ikke kjent om sportsarenaene vil regulere sitteplassene, og om kvinner vil ha mulighet til å sitte sammen med menn. Mange av landets offentlige rom har regulerte sitteplasser hvor menn og kvinner sitter atskilt. Blant annet busser, parker, strender og fornøyelsesparker.

Mot en ny æra?

For noen dager siden annonserte Saudi-Arabias kronprins, Mohammed bin Salman, at han ønsker å føre landet tilbake til en mer moderat praktisering av religion.

Ifølge AFP uttalte kronprinsen at han ville tilbake til å være et land med moderat islam, og at han ønsket seg et land åpent for alle religioner og et land åpent for verden.

Saudi-Arabia er i dag et av de strengeste religiøse regimene i verden, og praktiserer ultrakonservativ sunni-islam.

Kronprinsens nye linje markerer et av de mest direkte angrepene fra en offentlig figur rettet mot landets religiøse ledere, og Salman skal siden innsettelsen 21. juni ha rukket å sette i gang en rekker reformer – ifølge The Independent blant annet opphevingen av bilforbudet.

NY TID: Kronprins i Saudi-Arabia Mohammed bin Salman ønsker at landet igjen skal bli mer moderate i sin praktisering av Islam. Etter at han overtok en del ansvar i juni har han rukket å få de konservative på nakken etter å ha endret blant annet noen av forbudene rettet mot landets kvinner. Foto: Fayez Nureldine , AFP

Fortsatt mannen som bestemmer

Det «nye Saudi-Arabia» faller imidlertid ikke i god jord hos alle, og ifølge BBC har hashtagen, som oversatt til norsk lyder «folket krever at Haia returnerer», blitt flittig brukt. Haia er landets religiøse politi som for et år siden mistet makten til å kunne arrestere innbyggerne i landet.

Ifølge The Washington Post har kronprins Salman også satt et mål om å styrke den kvinnelige arbeidsstyrken, og sier i sin «visjon for 2030» at han ønsker at 30 prosent av kvinner skal være i jobb. Det er i dag 22 prosent av Saudi-Arabias kvinner som har en jobb å gå til.

På tross av at myndighetene den siste tiden virker å lette på restriksjonene mot kvinner i landet, har de fortsatt en rekke regler de fortsatt må forholde seg til.

Blant annet må kvinner innhente tillatelse fra en mannlig verge hvis de ønsker å reise. Denne vergen kan for eksempel være kvinnens far, bror eller ektemann. Vergen har også ansvar for kvinnens pass, ansvaret for signering av kontrakter, og bestemmer om hun får tillatelse til å gifte seg eller skille seg.

Vergen bestemmer også om kvinnen skal få lov til å opprette sin egen bankkonto, om hun kan ta ikke-akutt kirurgi, og bestemmer om kvinnen får lov til å forlate fengsel etter at dommen er ferdig sonet.

I tillegg har landet fortsatt strenge kleskoder for kvinner, som til enhver tid må bære en Abaya på offentlige steder. En Abaya er et religiøst plass som bør dekke hele kroppen, bortsett fra ansikt, hender og føtter, og om plagget ikke brukes kan det få konsekvenser.

Selv om Saudi-Arabia fortsatt er et av verdens mest kvinneundertrykkende land har kvinner hatt stemmerett siden 2015, har obligatorisk skolegang frem til fylte 15 år, og ifølge BBC er det flere kvinner enn menn som uteksamineres fra landets universiteter.