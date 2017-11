Nyhetssted: Flere av de arresterte i Saudi-Arabia utsatt for tortur

ISTANBUL (VG) Flere av de korrupsjonsanklagede politikerne og forretningsmennene er blitt innlagt på sykehus som følge av tortur under avhør, melder Middle East Eye.

Den ambisiøse kronprins Mohammed bin Salman (32) er i full gang med å rydde vekk opposisjonen i landet og posisjonere seg i påvente av at faren, kong Salman (81), abdiserer.

For en uke siden arresterte han, som leder for en helt ferskt antikorrupsjonskommisjon, flere titalls medlemmer av kongefamilien, nåværende og tidligere ministre og styrtrike forretningsmenn i en overraskelsesmanøver.

Syv prinser har vært i arrest i noe så langt fra et fengsel som kan tenkes, nemlig femstjernershotellet Ritz-Carlton i Riyadh, hovedstaden i Saudi-Arabia. Nå skal de være flyttet over til kongepalasset.

Men nå melder det London-baserte nyhetsstedet Middle East Eye at behandlingen i det svært konservative kongedømmet ikke er på langt nær så lukrativ for alle de arresterte.

ARRESTERT: Mediemogulen prins al-Waleed bin Talal er en av verdens rikeste personer. Foto: Fayez Nureldine/ , AFP

«Klassiske torturmetoder»



• Nettstedet har snakket med kilder i kongedømmets rettsvesen som sier at de arresterte er blitt slått og torturert. Flere er blitt så skadet at de måtte bli fraktet til sykehus.

• De fleste arresterte får en «brutal behandling», og skal ha sår og skader på kroppen som tilsier at de er blitt utsatt for «klassiske torturmetoder». De har ingen synlige skader i ansiktet, slik at torturen ikke skal kunne vekke oppsikt hos andre, ifølge Middle East Eye.

• Flere skal ha blitt bedt om å oppgi bankkontokoder og andre finansielle detaljer under torturen.

• Kildene sier også til Middle East Eye at antallet arresterte er mye høyere enn hva offentligheten tror. Opptil 500 personer skal være arrestert, mens om lag 1000 personer skal ha blitt avhørt. I tillegg skal et stort antall ha blitt ilagt reiseforbud og fått bankkontoene sine fryst.

FØRSTEKLASSES FENGSEL: Syv prinser skal ha blitt holdt i arrest på luksushotellet Ritz-Carlton i Riyadh. Foto: Fayez Nureldine/ , AFP

Vil forandre Saudi-Arabia



Dette er ikke første runde med utrenskninger i det lukkede landet. I september ble omkring 20 geistlige ledere og akademikere arrestert. Dette skjedde bare tre måneder etter at Mohammed bin Salman ble utnevnt som visestatsminister og tronarving.

32-åringen har forklart at hans prosjekt er å gjøre Saudi-Arabia liberalt og moderne, og gå fra en fundamental til moderat tolkning av sharialovene.

– Vi skal ikke bruke de neste 30 år av livene våre med destruktive ideer. Vi skal knuse dem i dag (...) Vi skal knuse ekstremismen veldig raskt, sa han i en tale i oktober.

Selv om Saudi-Arabia ikke er et demokrati, og dermed ikke har noen etablert opposisjon, skal de arresterte tilhøre en gruppe mennesker som sier imot kronprinsens reformer.

De omfattende utrenskningene tolkes derfor av mange som en utålmodig maktkonsolidering snarere enn en sannferdig antikorrupsjonsetterforskning.

GIKK AV: Libanon står uten statsministere etter at Saad Hariri (t.v. på plakaten på husveggen) gikk av med et brak lørdag. Bildet viser Tripoli, en sunnimuslimsk by i Libanon med mange Hariri-velgere. Foto: Ingeborg Huse Amundsen/ , VG

Det er ikke bare innenriks at den unge kronprinsen posisjonerer seg. Samme dag som massearrestasjonene, gikk Libanons statsminister Saad Hariri på saudisk TV fra Riyadh og kunngjorde at han går av. Oppsigelsen har rystet Libanon, men også hele regionen, fordi trekket sees på som en del av Saudi-Arabias farlige spill mot erkerivalen Iran.

Hariri er en sunnimuslimsk Saudi-venn, men har det siste året sittet i regjering med den Iran-støttede politiske og militære sjiabevegelsen Hizbollah. Saudiske myndigheter har nå slått fast at vesle Libanon har «erklært krig» mot gigantiske Saudi-Arabia i kraft av at Hizbollah er med på å styre landet. Hizbollah har svart med at «Saudi-Arabia har erklært krig mot Libanon».

Fiendskapet mellom Saudi-Arabia og Iran har nådd nye høyder. Landene er nå i stedfortrederkrig mot hverandre i Syria, Jemen og nå – Libanon.