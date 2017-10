Kronprins: Vil tilbake til moderat islam i Saudi-Arabia

Mohammed bin Salman vil gjeninnføre en mer moderat praktisering av islam i landet.

Det var under en internasjonal investeringskonferanse som foregår i hovedstaden Riyadh i dag at kronprins Mohammed bin Salman avslørte at han ønsker å tilbakeføre tradisjonen med en moderat praktisering av religionen i kongedømmet.

– Vi skal tilbake til der vi var før, et land med moderat islam, som er åpen for alle religioner og til verden, sa han under konferansen, ifølge AFP.

Saudi-Arabia er i dag et ultrakonservativt sunni-islamsk kongedømme og håndhever et av de strengeste religiøse regimene i verden. Det er ikke småtterier kronprinsen vil få til i landet.

– Vi skal ikke bruke de neste 30 år av livene våre med destruktive ideer, Vi skal knuse dem i dag (...) Vi skal knuse ekstremismen veldig raskt, la han til.

Disse uttalelsene skal være det mest direkte angrepet, av en offentlig figur, på landets innflytelsesrike religiøse ledelse.

Flere reformer

Det var i slutten av juni at kong Salman plutselig innsatte sin 31-årige sønn som visestatsminister og Saudi-Arabias neste konge. Siden utnevnelsen 21. juni har han satt i gang flere reformer.

I følge The Independent er han blant annet antatt å være drivkraften bak kong Salmans avgjørelse om å bryte landets forbud mot at kvinner kan kjøre bil.

Men, disse lovnadene fra kronprins Mohammed vil trolig bli møtt med skepsis internasjonalt, fordi Saudis presteskap fortsatt utøver stor makt og innflytelse i landet, ifølge The Independent.

Under konferansen kunngjorde representanter for Riyadh at det skal opprettes en uavhengig økonomisk sone langs landets nordvestre kystlinje. Dette området skal i følge AFP styres og reguleres annerledes av resten av Saudi-Arabia.