Saudi-Arabia: Prinser skal være satt i  arrest på luksushotell

Flere av prinsene som er pågrepet i Saudi-Arabia, skal være satt i arrest på et av landets beste luksushoteller.

Ifølge nyhetsbyrået Associated Press tyder rapporter på at de arresterte prinsene plassert på det luksuriøse hotellet Ritz-Carlton i Riyadh. Hotellet, som har 492 rom og suiter, regnes som et av de aller beste i den saudiarabiske hovedstaden.

Da prinsene ble pågrepet før helgen, uttalte myndighetene at ingen av dem ville få spesialbehandling. Nå ser det ut til at det er akkurat det de har fått.

Forsker: – Ikke overrasket

Forsker Knut S. Vikør ved Universitetet i Bergen er ikke spesielt overrasket over at kronprins Mohammed bin Salman har satt prinsene i arrest på luksushotell.

– De arresterte hører til de fremste familiene i landet, også hans egen kongefamilie, og disse familiene har fortsatt stor innflytelse som han må ta hensyn til, sier Vikør til Aftenposten.

ARRESTERT: En av verdens rikeste menn, Al-Waleed bin Talal, skal være blant de elleve prinsene som er satt i arrest i Saudi-Arabia. Foto: Fahad Shadeed , Reuters

Ifølge nyhetsbyrået Associated Press er også 38 tidligere ministre, tjenestemenn og forretningsfolk arrestert i kongedømmet. Også disse skal være satt i forvaring på luksushoteller i hovedstaden.

Arrestasjonene settes i forbindelse med at kronprins Mohammed bin Salman har varslet nye tider i Saudi-Arabia.

– Vi vender tilbake til det vi var tidligere – et land med moderat islam som er åpent for alle religioner og mot verden, sa Salman under en investeringskonferanse i Riyadh i oktober.

Den kjente milliardæren al-Waleed bin Talal skal være blant de elleve prinsene som ble pågrepet av landets nye antikorrupsjonskommisjon sist lørdag. Ifølge det amerikanske magasinet Forbes er han verdens 41. rikeste person, med en formue på rundt 138 milliarder kroner.

– Vil sende sjokkbølger

– Meldingene om frihetsberøvelsen av prins Al-Waleed bin Talal, hvis det stemmer, vil sende sjokkbølger gjennom næringslivet nasjonalt og internasjonalt, sa Saudi-kjenneren Kristian Ulrichsen ved Rice University til AFP.

Det skal knytte seg stor usikkerhet rundt hva som skjer på Ritz Carlton i Riyadh, men en talsperson for hotellet opplyser til Associated Press at de overvåker situasjonen.

Saudi-kronprins: Vil tilbake til moderat islam

Ifølge TV-kanalen Al Arabiya kommer arrestasjonene kommer som følge av at kommisjonen har åpnet etterforskning i eldre hendelser – blant annet flommen i byen Jeddah i 2009, som kostet 116 mennesker livet.