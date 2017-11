Satellittsignaler fra savnet argentinsk ubåt

Det er registrert syv nødsignaler fra den argentinske ubåten som har vært savnet siden onsdag, opplyser landets forsvarsdepartement.

Signalene som dukket opp lørdag kveld, tyder på at besetningen på ubåten har forsøkt å få kontakt med omverdenen via satellitt. Gjennom syv forsøk, har de ikke lyktes med å opprette forbindelse med en kommunikasjonssentral, skriver CNN.

– Vi jobber nå for å fastslå nøyaktig hvor signalene er sendt fra, og vi antar at de kommer fra den savnede ubåten, opplyser departementet.

Nødsignalene er sendt lørdag mellom klokken 10.52 og 15.42 lokal tid, ifølge kanalen. De varierer i lengde mellom fire minutter og ned til 32 sekunder.

En omfattende leteaksjon er i gang, og det søkes både fra luften og til vanns etter den savnede ubåten San Juan og besetningen på 44. Den argentinske marinen har fått bistand fra seks land, deriblant USA og Storbritannia, i letingen.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å finne ubåten så fort som mulig, sier Argentinas president Mauricio Macri lørdag. Da ble søkeområdet doblet.

Det er fire dager siden den argentinske marinen mistet kontakt med mannskapet på ubåten San Juan.

En omfattende leteaksjon er nå i gang, og det søkes både fra luften og til vanns. Den argentinske marinen har fått bistand fra seks land, deriblant USA og Storbritannia, i letingen.

Blant de 44 savnede personene er Argentinas første kvinnelige ubåtoffiser Eliana María Krawczyk (35).

FØRSTE KVINNE: Eliana Krawczyk er en av mannskapet på den savnede ubåten. Krawczyk er Sør Amerikas første kvinnelige ubåtoffiser. Foto: AFP

– La oss be sammen for at alt skal løse seg og for at ingenting har skjedd med mannskapet. I havet er de alle brødre, det er ikke som en båt med seil på overflaten. Ubåter er mer risikofylt, sier faren hennes Eduardo Krawczyk, til den Argentinske avisen Todo Noticias.

De siste signalene fra ubåten kom onsdag morgen da den var på vei tilbake til marinebasen ved Mar el Plata 400 kilometer sør for Buenos Aires fra et rutineoppdrag ved Ushuaia på sørspissen av landet.

FORSVUNNET: Dette er den savnede ubåten San Juan med 44 mennesker om bord. Den Argentinske marinen mistet kontakt med båten på onsdag. Foto: Armada Argentina

Det intensiverte redningsoppdraget, som startet fredag, ​​omfattet tre skip og ett helikopter.

– Ettersom timene går er vi mer tilbøyelige til å tro at det er snakk om en tragedie, men det er fortsatt håp, sier Fernando Morales, en maritim ekspert og visepresident for den argentinske marinen til The New York Times.

Ubåten, av typen TR-1700, er en av totalt tre som den argentinske marinen har. Den er 65 meter lang og syv meter bred og er bygget i Tyskland i 1983. Den har vært gjennom flere ombygginger og tilpasninger, den siste i 2014.