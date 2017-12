UD møtte Frode Berg i fengselet: – Synes situasjonen er krevende

Representanter fra den norske ambassaden i Russland fikk i dag møte spionsiktede Frode Berg i russisk fengsel.

Dette er andre gang representanter fra ambassaden har fått møte den spionsiktede nordmannen i fengsel.

Kommunikasjonssjef for UD, Frode Overland Andersen forteller at disse møtene først og fremst handler om hans situasjon og soningsforholdene i fengselet. Møte varte i litt over en time.

– Berg sier han syns situasjonen er krevende, samtidig sier han at etter forholdene blir han godt behandlet, sier Andersen til VG.

Andersen forteller at UD og ambassaden vil fortsette å be om nye besøk i fengselet og fortsette med å ha en dialog med russiske myndigheter.

Advokat: Blir trolig dømt

Frode Berg (62) ble 5. desember pågrepet og fengslet i Moskva. Ifølge nyhetsbyrået Tass ble Berg pågrepet av sikkerhetstjenesten FSB da han angivelig skal ha vært i ferd med å motta hemmelige dokumenter om den russiske flåten.

Lovbruddene Berg er siktet for, straffes i Russland med minimum ti års fengsel og strafferammen er på opptil 20 års fengsel.

Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes sier alt tyder på at den spionsiktede nordmannen blir dømt.

– Frifinnelse i denne saken er nok helt illusorisk å tro på, sier Risnes til Aftenposten.

Siden årtusenskiftet har ingen som er blitt tiltalt etter spionparagrafen, blitt frikjent i Russland.

– Jeg har snakket med familien og sagt de må forberede seg på det verste. Det har ikke vært noen frifinnelser i spionsaker i Russland siden år 2000, men bare fordi det ikke har skjedd før betyr ikke at det er umulig, sier Risnes til VG.

Sammen med den russiske advokaten Ilja Novikov jobber de hardt for å prøve og få Berg løslatt og få henlagt saken. Han forteller at en politisk eller diplomatisk løsning ikke vil være aktuell før etter en dom.

Risnes sier det er blitt funnet politiske løsninger på lignende saker tidligere. Blant annet er det gjennomført fangeutvekslinger hvor utlendinger i russiske fengsler er blitt «byttet» mot russere som er fengslet i andre land.

Sliter med å kommunisere

Tirsdag møtte den russiske advokaten Ilja Novikov sin norske klient for første gang.

Berg har sittet isolert i en celle i høysikkerhetsfengselet Lefortovo i Moskva i to uker og er varetektsfengslet fram til 5. februar. Alle samtaler skjer med tolk og under overvåkning.

Ifølge Novikov har Berg ikke har tilgang til nyheter, bortsett fra russisk radio, og at han ikke var kjent med støtten han har fått offentlig. Han snakker lite russisk og har problemer med å kommunisere med de ansatte i fengselet.

Ifølge advokaten vil den innledende etterforskningen mot Berg trolig ta minst seks måneder.

Novikov forteller at Berg har bedt ham videreformidle hans takknemlighet overfor alle som støtter ham.