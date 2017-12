Advokaten som skal forsvare norske Frode Berg, var stjerne i et kjent russisk TV-show – men ble «tatt av» TV-ruten da han skulle forsvare en kvinnelig, ukrainsk jagerpilot.

Det ble torsdag kjent at Ilja Novikov (35) etter alt å dømme er mannen som skal forsvare den spionmistenkte nordmannen, som sitter fengslet i Moskva.

I Russland er han best kjent som en av de aller lyseste hodene i den krevende spørrekonkurranse «Hva? Hvor? Når?», som sendes på TV-kanalen Pjervyj, som «alle» russere har tilgang til.

Som advokat forsvarte han den ukrainske piloten Nadija Savtsjenko, den mest kjente rettssaken i konflikten mellom Russland og Ukraina de siste årene.

Som følge av at han forsvarte henne, måtte han også forlate TV-programmet.

Savtsjenko ble selve symbolet på konflikten mellom Russland og Ukraina: Etter å ha blitt tatt til fange av russiskstøttede separatister i Øst-Ukraina i 2014, ble hun overlevert til russiske myndigheter, fengslet og anklaget for drap på to russiske journalister.

Rettssaken, som hun fulgte fra et bur, endte med at hun ble dømt til 22 års fengsel. Hun satt innesperret i russisk fengsel i 709 dager, før hun ble løslatt i en fangeutveksling.

I RETTEN: Novikov snakker med sin klient Nadija Savtsjenko gjennom gitteret i rettssalen i Donetsk i Russland. Foto: Str , AP

– Da jeg tok Savtsjenko-saken, skjønte jeg at det kunne skape problemer for TV-programmet, sa Novikov i et intervju med den russiske utgaven av BBC i august 2016.

Til tross for at hun var Russlands «folkefiende», valgte Ilja Novikov å forsvare henne. Derfor ble det i et kjent program på Radio Svoboda sagt han forsvarer «Kremls fiender».

– Hvorfor jeg tok den saken? Av moralske grunner, sa Novikov i programmet - og kritiserte samtidig Russlands annektering av Krim.

– Jeg var absolutt på den ukrainske siden i denne konflikten.

Ilja Novikov har mange venner i Kiev og snakker også brukbart ukrainsk.

– Jeg oppfatter det absolutt som at jeg vant den saken. Det har ikke vært mange slike fangeutvekslinger, uttalte den kjente advokaten.

Selv om han har blitt «tatt av» det kjente spørreprogrammet i Russland, er han med i et helt likt program i Ukraina, der han også har blitt TV-stjerne.

– Spørreprogrammene er en hyggelig hobby. Det er godt for hjernen. Men det er ikke det viktigste. Jeg er fortsatt advokat.

I Radio Svoboda ble Novikov også spurt om han er opposisjonell, eller dissident eller femtekolonist i Russland. Da svarte han:

– Kanskje er jeg femtekolonist, men jeg er ikke opposisjonell - for det er en politisk aktivitet. Hvis du er opposisjonell, må du tro på at du kan erstatte makten med noe bedre. Jeg gjør ikke det.

Ilja Novikov ble uteksaminert fra det juridiske akademiet i Moskva med toppkarakterer, og han har i mange år undervist i videreutdanning av dommere. Han er i dag partner i et advokatfirma i Moskva.

Bortsett fra Savtsjenko-saken, er han mest kjent for at han forsvarte en moldovisk forretningsmann, som ble anklaget for økonomisk kriminalitet i hundremilliarder-klassen.