Spionanklaget nordmann skrev anke selv – på norsk

Spionanklagede Frode Berg (62) skrev selv sin anke – på norsk. Nå skal den oversettes til russisk, og det er uvisst når domstolen kan behandle saken igjen.

Det er pressetalskvinne Jekaterina Krasnova ved Lefortovo-domstolen i Moskva som opplyser dette til VG.

På grunn av den russiske nyttårs- og julefeiringen - som starter den 31. desember - kan Berg komme til å måtte vente på behandling av anken.

– Anken er skrevet av Berg personlig på norsk. Det kom ingen anke fra hans forsvarer. Nå må vi få oversatt anken til russisk først, sier Krasnova til VG.

– Når kan anken komme opp?

– Jeg vet ennå ikke om vi rekker det før folk tar nyttårsferie. Det kan jeg ikke svare på i dag.

Bakgrunn: Nordmann mistenkt for spionasje i Moskva

Nyhetsbyrået Interfax skriver onsdag at anken trolig ikke vil bli behandlet før i januar 2018.

Krasnova opplyser også at anken kan komme til å bli behandlet ved en annen domstol i Moskva, men heller ikke dette er avklart.

Tirsdag denne uken offentliggjorde Lefortovo-domstol i Moskva at norske Frode Berg var blitt arrestert, og mistenkt for brudd på Russlands paragraf 276 i loven, som handler om spionasje. Det bekreftet Krasnova til VG.

Berg sitter nå i fengselet Lefortovo i Moskva, som var et skrekkfengsel i Stalin-tiden, og som i mange år ble brukt av sikkerhetstjenesten, men som nå er underlagt justisdepartementet.

Den tidligere grenseinspektøren ble arrestert den 6. desember, og skal holdes frem til 5. februar 2018, ifølge dommen.

– Behandlingen av denne anken kan bli utsatt til ut på nyåret grunnet ferieavvikling, men det vet jeg ikke ennå, sier Krasnova onsdag.

Mens Russland går som vanlig i vår julefeiring, går landet for halv maskin den første uken av det nye året. Først er det nyttårsfeiring, så feiring av den russiske julen, som er den 7. januar.

Lefortovo: Slik er forholdene der Berg sitter fengslet

– Enda mer bekymringsverdig



Advokat Brynjulf Risnes sier til VG at han ikke har sendt anken, og at det ifølge hans opplysninger er Berg selv som har måttet skrive den.

– Hvis det er riktig så er det enda mer bekymringsverdig. At advokaten hans ikke engang har anket, selv om klienten hans åpenbart ønsker det, sier Risnes.

Han forteller at det å skrive anken selv er svært uvanlig.

– Det er absolutt ikke vanlig. Det vanlige vil være at advokaten gjør dette i samarbeid med klienten. Man har en forsvarer nettopp for å gjøre slike ting.

Risnes sier han har en sterk mistanke om at anken som er sendt er useriøs.

Artikkelen fortsetter under bildet av fengselet hvor Frode Berg sitter i varektekt

SITTER HER: Frode Berg er plassert i fengselet Lefortovo i Moskva. Foto: Sergey Ponomarev , AP

– Så lenge vi har fått vite at advokaten er oppnevnt av FSB, så har vi liten tillit til den. Det er flere holdepunkter nå som tilsier at dette er en intern advokat som tjener FSBs og ikke Bergs beste, sier Risnes.

Utenriksdepartementet uttalte tirsdag til VG at det var opp til fylkesmannen i å finne ut om de er villige til å bistå økonomisk med advokathjelp eller ei.

Risnes bekrefter til VG at de har sendt en generell søknad om fri rettshjelp til fylkesmannen i Oslo og Akershus, som er instansen som behandler disse søknadene når det gjelder fengslig i utlandet.

– Men familien er innstilt på å påta seg disse utgiftene, sier han.

Juridisk avdeling ved fylkesmannen i Oslo og Akershus sier til VG i en SMS at de ikke kan uttale seg om enkeltsaker av denne typen fordi de er taushetsbelagt, men bekrefter at det er de som behandler alle søknader om fri rettshjelp fra utlandet.

– Bare én ting vi kan gjøre

Risnes forteller at han sammen med familien i Kirkenes jobber for å finne en advokat som ikke har tilknytning til den russiske sikkerhetstjenesten, slik de frykter den nåværende advokaten har.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som er utnevnt som Bergs russiske advokat.

– Det er mye hemmelighold rundt denne saken, og vi vet fortsatt ikke hvem den nåværende advokaten hans er. Det er bare én ting vi kan gjøre, det er ikke så mye annet vi får gjort. Men vi ønsker at han får rettslig bistand av en advokat utenfra:

– De siste årene har Russland siktet en rekke utlendinger for spionasje, hvis vi finner én som har erfaring med slike saker er vi trygge på at det finnes en på innsiden av systemet som er vant til å jobbe med saker som angår sikkerhetspolitiet, sier han til VG.

Artikkelen fortsetter under bildet av advokat Risnes

BEKYMRET: Familiens advokat, Brynjulf Risnes, sier han er bekymret for om den oppnevnte russiske advokaten i handler til Frode Bergs beste og at advokaten har tette bånd til FSB. Her avbildet i forbindelse med Maria Amelie-saken i 2011. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Bekymret familie

Ifølge nyhetsbyrået Tass ble Berg pågrepet av sikkerhetstjenesten FSB da han var i ferd med å motta hemmelige dokumenter om den russiske flåten. Russiske medier knytter ham også til den 24 år gamle russeren Aleksej Zjitnjuk, som er anklaget for landsforræderi.

Russiske sikkerhetspoliti, FSB, hevder at de to også arbeidet for amerikansk etterretning.

Lefortovo-domstolen har tidligere opplyst at Zjitnjuk ble fengslet 30. november. Zjitnjuk har tidligere jobbet som politimann i Moskva, ifølge Ekho Moskva, men mistet jobben i 2015. 24-åringens ankesak skal opp i retten den 26. desember, opplyser Krasnova til VG onsdag.

Med den alvorlige anklagen om spionasje står Berg overfor en strafferamme på 10–20 år.

Risnes forteller at Bergs familie er bekymret for situasjonens utvikling, og at de er redde for hva som kan skje 62-åringen i fremtiden.

– De tror ikke han fysisk utsettes for tortur, men de har et behov for at han får god juridisk hjelp, understreker han.

UD:–Viktig at han blir ivaretatt

– Et viktig moment for oss er at Bergs interesse i det russiske rettssystemet blir ivaretatt, sier Frode O. Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet.

Han forteller at UD har kontakt med Berg gjennom en ansatt ved deres ambassade i Moskva, og at departementet jobber med å sikre 62-åringens rettssikkerhet gjennom dialog med ham.

– Hvordan dette skal løses må ta vi gjennom en dialog med ham. Vi kan ikke gå inn på detaljene i samtalene vi har med ham, ettersom dette er taushetsbelagt, understreker Andersen.

– Flere forskere har påpekt at denne saken kan få konsekvenser for det diplomatiske forholdet mellom Norge og Russland. Hvor alvorlig mener dere at saken er for Norge?

– Jeg tror ikke denne saken er tjent med at vi spekulerer i de ulike hypotesene som nå kommer frem, sier han.