En kjent russisk advokat med erfaring fra spionsaker har blitt den spionsiktede Frode Bergs forsvarer.

– Vi har lyktes med å få tak i en veldig sterk og kjent Moskva-advokat i Ilya Novikov:

– Han er en forholdsvis ung kar, bare 35 år gammel, men han har likevel rukket å jobbe med flere av de tyngste politisk betente straffesakene i Russland de siste årene, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til VG.

Frode Berg har tidligere fått oppnevnt en russisk forsvarer, men både Bergs familie og advokat Risnes har tidligere uttrykt bekymring for denne advokatens uavhengighet, ettersom vedkommende skal ha blitt oppnevnt av det russiske sikkerhetspolitiet FSB.

– Jeg mener Novikovs måte å jobbe på er forbilledlig. Han er uredd, kompromissløs og helt uavhengig. Han var en av advokatene øverst på vår liste, og han sa heldigvis ja:

– Så langt i denne prosessen har vi følt oss helt hjelpeløse. Vi har ikke en gang fått vite navnet på advokaten som først ble oppnevnt, og det har sett ut til at FSB har sittet ved alle sider av bordet, sier Risnes.

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember og er foreløpig fengslet fram til 5. februar.

Han er anklaget for å ha mottatt hemmelige dokumenter om den russiske flåten og siktet for spionasje. Det er den russiske borgeren Aleksej Zjitnjuk, som er siktet for forræderi, som skal ha overlevert dokumentene til Berg, ifølge anklagene.

– Vi mangler totalt informasjon som peker i retning av at dette er en reell spionasjesak. Vi vet at det politiske klimaet er på frysepunktet, og at den typen beskyldninger florerer, sier Risnes.

Han understreker at familien nå er glade for at Berg har fått en uavhengig advokat.

– Det føles veldig bra, og vår første oppgave nå er å få ham inn til Berg. Det er en del ting som skal på plass først, og han må trolig underskrive en taushetserklæring som gjør at han ikke kan gi oss informasjon. Han kan likevel gi oss råd:

– Når Frode kommer ut kan vi i hvert fall si til ham at vi gjorde alt vi kunne, og dette var én av få ting vi nå kunne gjøre for å hjelpe ham nå, sier Risnes.

