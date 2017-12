Skal ha planlagt terrorangrep i morgen: Her blir de pågrepet

Syv medlemmer av en mistenkt terrorcelle er pågrepet i St. Petersburg. De skal ha tilknytning til IS, med planer om å slå til lørdag, ifølge russiske myndigheter.

På bildet blir tre av de mistenkte arrestert etter at den russiske etterretningstjenesten FSB onsdag og torsdag hadde en «spesialoperasjon».

Terroristene skal blant annet ha planlagt å slå til mot Kazan-katedralen, som er en turistmagnet i hjertet av St. Petersburg. Kirken ligner på Peterskirken, og det er alltid mange mennesker i dette området.

Det skal ifølge FSB også ha vært snakk om en selvmordsaksjon. Om denne skulle skje ved Kazan-katedralen, er ukjent.

Oversikt over de mest kjente: Russland rammet av 8000 terrorangrep siden 1970

Se video av pågripelsen her:

Fant «mange merkelige stoffer»

Det har de siste årene blitt kjent at tusenvis av russere har sluttet seg til IS. Om de mistenkte terroristene er hjemvendte IS-krigere, er ikke kjent.

Nettstedet Fontanka.ru navngir en 18-åring som én av de pågrepne. Han skulle gjøre i stand sprengstoff med tanke på angrepet mot kirken. FSB har frigitt en video der han innrømmer planene.



18-åringen skal ha forberedt bomben i en garasje han hadde leid på Litauen-gaten i St. Petersburg. Da eieren av garasjen kom til stedet mandag i denne uken, merket han ifølge fontanka.ru en spesiell lukt. Han valgte å åpne porten med en duplikatnøkkel han hadde. Der inne så han «mange merkelige stoffer» og meldte fra. FSB handlet altså raskt og slo til mot medlemmene onsdag og torsdag.

Våpen og sprengstoff



- Jeg forberedte en terroraksjon i St. Petersburg. Jeg skulle lage eksplosiver og putte dem i flasker, og feste de skadelige elementene, sier den pågrepne på en FSB-frigitt video. Han snakker russisk uten noen form for aksent, og ifølge Komsomolskaja Pravda er han født og oppvokst i Russland.

Ifølge FSBs pressetjeneste skal gruppemedlemmene kommuniserte gjennom meldesystemet Telegram.



Videobildene fra FSB viser at spesialstyrkene fant sprengstoff, våpen, ammunisjon og ekstremistisk litteratur hos de pågrepne. Etterretningstjenesten melder de mistenkte, i tillegg til angrepet mot katedralen, også planla å skyte borgere. IS er en forbudt organisasjon i Russland.



Skal ha planlagt terror til nyttår



- En virkelig trussel har blitt avverget. Vi kommer nå til å gjennomføre gudstjenester og liturgier i helgen som planlagt, forteller en talskvinne for kirken i St. Petersburg, Natalja Rodomanova, til Komsomolskaja Pravda.

Minst tre tusen mennesker er innom Kazan-katedralen på en vanlig dag. Trolig er det enda flere i helgen.

- Her kommer det også turister innom hele tiden, fortsetter Rodomanova.

Tidligere denne uken ble en mann som rekrutterte soldater til IS, dømt til fem års fengsel nettopp i St. Petersburg.



Metro-bombe

I april mistet 16 mennesker livet i en metro-bombe i St. Petersburg. Ifølge politiet var det en selvmordsaksjon.



Arrestasjonen i St. Petersburg kommer bare tre dager etter at FSB kunngjorde at tre mistenkte IS-medlemmer var arrestert utenfor Moskva, der de skal ha planlagt angrep i den russiske nyttårs- og julehelgen, som starter 31. desember. Også presidentvalget i mars skal ha vært et mål for de mistenkte terroristene.



President Vladimir Putin kunngjorde sist uke at han stiller til gjenvalg for en ny seksårsperiode. Valget er den 18. mars.

FSB hevdet i slutten av august at de hadde avverget en planlagt terroraksjon til skolestart, som i Russland alltid er 1. september. I 2004 mistet minimum 333 mennesker, av dem 186 barn, livet i skolemassakren i Beslan. Den ble innledet på første skoledag.

Fikk du med deg? Putin gratulerte Assad med seieren over IS