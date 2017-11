Seks russiske regjeringsmedlemmer mistenkt for cyber-angrep

Seks russiske regjeringsmedlemmer skal ha vært innblandet i cyber-angrep på det demokratiske partiet i 2016, melder Wall Street Journal.

Det amerikanske justisdepartentet har identifisert minst seks medlemmer av den russiske regjeringen, som skal ha vært involvert i å hacke datamaskinene til det Demokratiske partiets nasjonale komité (DNC), melder Wall Street Journal.

Ifølge kilder nær etterforskningen, som avisen har snakket med, ble maskinene hacket av russerne, og etter dette ble sensitiv informasjon offentliggjort under den amerikanske presidentvalgkampen i 2016.

Etter cyber-angrep på DNCs datamaskiner ble tusenvis av eposter, så vel som annen informasjon, lekket. Mye av dette ble offentliggjort av WikiLeaks.

Amerikanske påtalemyndigheter skal ha samlet nok beviser til å opprette en sak mot de russiske regjeringsmedlemmene neste år, sier kilder nær etterforskningen til avisen.

Separat etterforskning

Amerikanske påtalemyndigheter har etterforsket hackingen av DNCs datamaskiner separat fra spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av mulig russisk innblanding i valget, skriver Wall Street Journal.

Mueller etterforsker om det har vært en sammensvergelse mellom Trumps presidentkampanje og Russland. Dette nekter Trump for.

Denne uken har de første siktelsene i Muellers etterforskning blitt fremlagt.

Mistenkte russisk innblanding

Det hvite hus har tidligere mistenkt at det er er de russiske etterretningsbyråene GRU og FSB som har stått bak de omfattende cyber-angrepene mot USA.

Dersom saken mot de seks russiske regjeringsmedlemmene blir opprettet, kan bildet av hva som lå bak de målrettede cyber-angrepene bli klarere.

NEKTER: Russlands President Vladimir Putin har tidligere nektet for all form for russisk innblanding i det amerikanske valget. Foto: Sergei Chirikov , AP

NSA overleverte i januar en hemmeligstemplet rapport om Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget. Der omtalte de Russland som en stor cyberkatør, som de mener utgjør en stor trussel mot USAs myndigheter, militære og diplomati.

I rapporten fra januar hevdet de at Russland sto bak cyber-angrepene på det demokratiske partiet før presidentvalget, en konklusjon også flere firmaer som arbeider med cybersikkerhet har støttet opp om.

USA innførte i desember, under daværende president Obama, sanksjoner mot Russland etter cyber-angrepene, noe Trump var kritisk til. Han har tidligere avvist anklagene om at Russland påvirket det amerikanske presidentvalget, og har beskyldt etterretningstjenestene for å ha en politisk agenda.

