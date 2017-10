Russisk radiojournalist knivstukket i studio

En av redaktørene i den uavhengige russiske radiostasjonen Moskvas Ekko ble angrepet og knivstukket i halsen av en mann i studio mandag.

32 år gamle Tatjana Felgenhauer ble sendt til sykehus, der hun ble operert og lagt i kunstig koma mens legene vurderer hva slags behandling hun skal få videre.

ANGREPET: Journalisten Tatjana Felgenhauer. Foto: Vitaly Ruvinsky, , AP

Ifølge radiostasjonens sjefredaktør Aleksej Venediktov skal det ikke være fare for livet.

– Noen menn stormet inn i bygningen, blindet sikkerhetsvakten med spray og tok seg deretter opp til vår etasje, forteller Venediktov, som mener at angrepet må ha vært planlagt på forhånd.

– Telepatisk kontakt

Angriperen er pågrepet. Han er identifisert som en 48 år gammel mann med både israelsk og russisk statsborgerskap. I avhør skal ha fortalt at han har hatt telepatisk kontakt med Felgenhauer i fem år, og han skal nå gjennomgå psykiatriske undersøkelser.

Moskvas Ekko regnes som en av Russlands siste uavhengige radiostasjoner og er kjent for å kritisere landets politiske ledelse. Flere av redaktørene og journalistene har tidligere mottatt drapstrusler.

Felgenhauer var programleder for stasjonens populære morgensending.

– I ledtog med USA

For to uker siden sendte den russiske statskanalen Rossija 24 en reportasje der Moskva Ekko beskrives som USAs utenriksdepartements forlengede arm. Det ble også hevdet at radiostasjonen blir betalt for å destabilisere samfunnet i forkant av det russiske presidentvalget i mars.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland er ifølge en pressemelding rystet over angrepet på Felgenhauer. Han ber om at angrepet blir grundig etterforsket.

Russland er et av verdens farligste land for journalister. 58 journalister er drept i landet siden 1992, ifølge Committee to Protect Journalists.

