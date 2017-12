Russisk advokat til VG: – Den innledende etterforskningen vil trolig vare minst seks måneder

Spionanklagede Frode Bergs russiske advokat Ilja Novikov sier hans klient sliter med å kommunisere med de ansatte i fengselet.

Tirsdag møtte Novikov sin norske klient for første gang.

– Vi møttes alene i et rom, men jeg er ganske sikker på at det var overvåket og at samtalen vår, som foregikk på engelsk, ble tatt opp og og vil bli oversatt, sier Novikov til VG.

Advokaten forteller at den russiske sikkerhetspolitiet FSB mener Berg har vært involvert i et spionnettverk.

– De mener han forsøkte å sende penger og instruksjoner til en russisk statsborger som de hevder jobber for en utenlandsk etterretningstjeneste, sier Novikov.

Nordmannen har ifølge advokaten forklart at han ble overtalt av en venn til å postlegge pengene i Russland.

Vil ta lang tid

Berg har sittet isolert i en celle i høysikkerhetsfengselet Lefortovo i Moskva i to uker og er varetektsfengslet fram til 5. februar. Alle samtaler skjer med tolk og under overvåking.

Ifølge Novikov har Berg ikke har tilgang til nyheter, bortsett fra russisk radio, og at han ikke var kjent med støtten han har fått offentlig. Han snakker lite russisk og har problemer med å kommunisere med de ansatte i fengselet. Novikov forteller at Berg har bedt ham videreformidle hans takknemlighet overfor alle som støtter ham.

Ifølge advokaten vil den innledende etterforskningen mot Berg trolig ta minst seks måneder.

I RETTEN: Ilja Novikov (t.h.) er her fotografert i en pause i rettssak i Kiev, der to russiske soldater ble dømt. Dette gjorde det senere mulig å gjøre en fangeutveksling, som gjorde at hans ukrainske klient Nadija Savtsjenko, kunne komme tilbake til hjemlandet. Foto: Genya Savilov , AFP

– Ble gitt 3000 euro

Novikov mener det er for tidlig å konkludere med om Berg har blitt utsatt for en provokasjon eller om han uten sin viten har blitt brukt til kriminelle handlinger.

Tirsdag fortalte Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes om Novikovs møte med Berg i fengselet.

– Frode Berg mener han er lurt i en felle, og at han av nordmenn ble bedt om å ta med en pengesum til Moskva og overlevere den på en spesielt angitt måte, sa Risnes til VG.

Til NRK opplyser Risnes at Frode Berg skal ha fortalt at den norske bekjente ga ham 3000 euro i kontanter. Risnes sier at Berg skal ha funnet både beløpets størrelse, og måten dette skulle gjøres på, helt tilforlatelig. Han skal ikke ha fattet mistanke om at det skulle være noe ureglementert med dette, før han ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB.

Bergs advokater har levert inn en anke på fengslingen, men det er usikkert når denne vil bli behandlet. I verste fall blir det ikke før etter den russiske julefeiringen, altså trolig etter 9. januar.

En russiske statsborger som er medsiktet i saken fikk tirsdag sin anke avvist under et lukket rettsmøte i en domstol i Moskva.

Nekter straffskyld

Det norske utenriksdepartementet opplyste tirsdag at representanter for norske myndigheter etter planen skal møte Berg i fengselet onsdag. Det er ikke kjent når møtet vil finne sted.

Den tidligere grenseinspektøren Frode Berg (62) ble 5. desember pågrepet og fengslet i Moskva. Ifølge nyhetsbyrået Tass ble Berg pågrepet av sikkerhetstjenesten FSB da han angivelig skal ha vært i ferd med å motta hemmelige dokumenter om den russiske flåten.

Berg nekter ifølge advokatene for å ha gjort noe ulovlig.