Den russiske advokaten Ilja Novikov fikk 2. juledag møte den spionanklagede nordmannen Frode Berg i fengselet i Moskva.

Det bekrefter Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes overfor VG.

– Den russiske advokaten Ilja Novikov har i dag møtt Frode Berg i fengselet i Moskva. Berg forsto at Novikov er bedt av familien via meg om å representere han, og han forsto at Novikov er en uavhengig advokat. Novikov fikk bekreftet fra Berg at han får oppdraget med å representere han, sier advokat Brynjulf Risnes til VG.

Han snakket tirsdag formiddag med sin russiske kollega.

– Ifølge Novikov virker han å være i god form, sier Risnes til VG og fortsetter:

– Frode Berg mener han er lurt i en felle, og at han av nordmenn ble bedt om å ta med en pengesum til Moskva og overlevere den på en spesielt angitt måte.

– Ikke underlagt taushetsplikt

Risnes understreker at all informasjonen har fremkommet under samtale mellom Berg og Novikov.

– Den russiske advokaten har ikke taushetsplikt, og han har ikke underskrevet på noen taushetserklæring fra russiske myndigheter, understreker Risnes overfor VG.

– Det er mange spørsmål. Hvem var nordmennene, hvor stor var pengesummen, og så videre. Foreløpig vet jeg ikke mer, sier Risnes.

I RETTEN: Ilja Novikov (t.h.) er her fotografert i en pause i rettssak i Kiev, der to russiske soldater ble dømt. Dette gjorde det senere mulig å gjøre en fangeutveksling, som gjorde at hans ukrainske klient Nadija Savtsjenko, kunne komme tilbake til hjemlandet. Foto: Genya Savilov , AFP

Frykter lukket rettsmøte

Han forteller at familien i Norge er varslet om at Novikov har fått komme inn i fengselet og snakket med Frode Berg.

– Vi er alle innstilt på at dette vil ta lang tid. Så vidt jeg vet har det aldri før skjedd at noen som er siktet eller tiltalt for spionasje i Russland er blitt frikjent. Advokat Novikov sier at det kan være aktuelt med diplomatiske løsninger, for eksempel fangeutveksling eller soningsoverføring, men at dette først er aktuelt når en dom foreligger. Dette er en alvorlig sak, sier Risnes til VG.

Risnes opplyser at den russiske advokaten også jobber med å skrive en anke på selve fengslingen.

– Det vi foreløpig har fått opplyst er at Berg kun har håndskrevet en slags anke på norsk. Det er lite sannsynlig at det skjer en ankeforhandling før etter 9. januar, på grunn av den russiske jule- og nyttårsfeiringen, og det er en risiko for at det blir et lukket rettsmøte, sier Risnes.

I går fikk den russiske mannen som er medanklaget i saken avvist sin anke av en domstol i Moskva i et lukket rettsmøte.

Full tillit til russisk advokat

Den norske advokaten har kritisert norske myndigheter for å være for avventende og mener det er ting i saken de kanskje kunne gjort tidligere.

– Vi har måttet jobbe helt på egen hånd. Jeg håper det forandrer seg, og jeg tror Novikov kan bidra med nyttig informasjon til norske myndigheter. Dette er en helt ny type sak for norske myndigheter i Russland, sier Risnes.

Han understreker at han har gjennomgått Novikovs bakgrunn og har tillit til at han vil treffe de riktige beslutningene i saken.

– Novikov vil rådføre seg med meg og slektningene om hva han skal gjøre, og vi har tillit til at han treffer de riktige beslutningene. Vi er sikre på at her har vi en uavhengig og profesjonell mann som står ved Frode Bergs side, sier Risnes.