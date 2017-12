Putins maratonsending: Gikk på en smell på første spørsmål

Over 1600 journalister er samlet for å stille Russlands president Vladimir Putin spørsmål under hans årlige pressekonferanse. Det startet med en misforståelse.

Hvert år møter Russlands president journalister fra inn- og utland for å svare på spørsmål i en lang maratonsending. Det russiske nyhetsbyrået TASS påpeker at presseseansen med Putin på det lengste har vart i hele fire timer og 40 minutter.

I fjor varte den i nesten fire timer.



Putins pressetalsmann har varslet at Russlands rolle i Syria-krigen, forholdet til USA og russernes OL-deltagelse vil bli et tema på pressekonferansen, som startet klokken 10 norsk tid. Etter Putin hadde holdt på en time, hadde imidlertid ingen internasjonale journalister sluppet til og ingen av disse temaene kommet opp.



Den største nyheten så langt er at Putin vil stille som uavhengig kandidat til presidentvalget neste år – altså stiller han ikke som kandidat for det politiske partiet Forent Russland.



* Se pressekonferansen i videovinduet. Denne saken oppdateres med nyhetene derfra.



Startet med misforståelse



– Hvorfor har vi ikke sett en skikkelig opposisjonskandidat på 20 år? Er det ikke kjedelig for deg å ikke ha en skikkelig motkandidat? var et av de første spørsmålene Putin fikk fra journalistene.

Putins svarte med et smil og pekte på en ung kvinne som han mente var et bevis for at han har motstandere.

– Hun har et skilt som det står «ha det Putin» på, sa Putin og pekte på journalisten.

Da måtte den unge journalisten påpeke at det ikke sto «Putin bye bye» på skiltet, men «Putin babai». Det betyr ikke «ha det Putin», men «bestefar Putin» på tatar, og var noe journalisten hadde med fra barna hun stilte spørsmål på vegne av.



– Synet mitt begynner å bli dårlig! sa Putin til latter fra salen.



«Rival» har møtt opp



Tidligere kjendisjournalist Ksenija Sobtsjak har varslet at hun kan stille som presidentkandidat mot Vladimir Putin i 2018. Nå skal hun være en del av Putins maratonsending.

Et av høydepunktene på pressekonferansen, varsler Moscow Times, vil trolig være at mulig presidentkandidat Ksenija Sobtsjak har stilt opp for å stille Putin noen spørsmål.

– Jeg har spørsmål til Putin og håper vi får sjansen til å prate sammen i dag, sier Sobtsjak på vei inn i bygget, ifølge nyhetsbyrået TASS.

PÅ PRESSEKONFERANSEN: Ksenija Sobtsjak har kjent Vladimir Putin siden hun var liten jente. Dagens president jobbet i staben til hennes far, Anatolij Sobtsjak, som var borgermester i St. Petersburg på 1990-tallet. Foto: Maxim Shemetov , Reuters

Sobtsjak er ikke kjent for å være en arg Putin-motstander. Sobtsjak var programleder i den russiske versjonen av «Big Brother», «Vil du bli millionær?» og «Robinson», og har også vært på forsiden av Playboy.

Det er omstridt om hun egentlig er en reell motkandidat til Putin.

– Nei, nei, dette er noe som er godkjent av Putin, har professor Grigorij Golosov ved det europeiske universitet i St. Petersburg tidligere sagt til VG.