Putins maratonsending: Forsvarer Trump og benekter innblanding

Over 1600 journalister er samlet for å stille Russlands president Vladimir Putin spørsmål under hans årlige pressekonferanse. Han forsvarer Donald Trump mot Russland-etterforskningen.

Hvert år møter Russlands president journalister fra inn- og utland for å svare på spørsmål i en lang maratonsending. Det russiske nyhetsbyrået TASS påpeker at presseseansen med Putin på det lengste har vart i hele fire timer og 40 minutter.

I fjor varte den i nesten fire timer.



* Se pressekonferansen live i videovinduet. Denne saken oppdateres med nyhetene derfra.

Den største nyheten så langt er at Putin vil stille som uavhengig kandidat til presidentvalget neste år – altså stiller han ikke som kandidat for det politiske partiet Forent Russland.



Men det er ikke alt.



Om Russland-etterforskningen: - Alt er funnet opp



Putin understreket at de ikke vil gå inn i et våpenkappløp med USA - og at de russiske sportsutøverne som er anklaget for doping, skal få hjelp til å forsvare seg i retten.

Putin la seg helt på linje med Donald Trump da han fikk spørsmål om de amerikanske etterforskningene av møter mellom Trump-administrasjonen og Russland.



- Alt det er funnet opp av personer som er i opposisjon til Trump, for å få ham til å virke illegitim. Personer som skader deres eget lands politiske system, sier Putin på pressekonferansen.



Putin kalte påstandene om russisk innblanding i det amerikanske valget «hysteri» og «spion-mani».



– Hinsides fornuft

Han tok også for seg amerikanske kongressmedlemmer som har kommet med stadig hardere utfall mot Russland. På spørsmål fra en amerikansk journalist i salen, svarte han slik:

– Har dere ikke fulgt med? Deres kongressmedlemmer ser så fine og vakre ut, de har skjorter og dress, de later til å være smarte folk. Men så omtaler de Russland på

linje med Nord-Korea og Iran. Samtidig prøver de å få presidenten (Trump, red.anm) til å løse opp i problemene med det nordkoreanske atomprogrammet sammen med oss russere. Er det greit? Jeg synes det er hinsides all sunn fornuft?

Startet med misforståelse



– Hvorfor har vi ikke sett en skikkelig opposisjonskandidat på 20 år? Er det ikke kjedelig for deg å ikke ha en skikkelig motkandidat? var et av de første spørsmålene Putin fikk fra journalistene.

Putins svarte med et smil og pekte på en ung kvinne som han mente var et bevis for at han har motstandere.

– Hun har et skilt som det står «ha det Putin» på, sa Putin og pekte på journalisten.

Da måtte den unge journalisten påpeke at det ikke sto «Putin bye bye» på skiltet, men «Putin babai». Det betyr ikke «ha det Putin», men «bestefar Putin» på tatar, og var noe journalisten hadde med fra barna hun stilte spørsmål på vegne av.



– Synet mitt begynner å bli dårlig! sa Putin til latter fra salen.



Her kan du se hendelsen selv:

Journalistene i rommet har begrenset mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål og utfordre Putin. Mange av de over 1600 journalistene i rommet holder opp skilt for å tiltrekke seg Presidentens oppmerksomhet og få ordet for å stille spørsmål.

Ifølge Washington Posts journalist i rommet står det alt fra «tang» til «redd barn» og «jeg vil dra til månen» på skiltene. En ukrainsk journalist som stilte et spørsmål om russiske tropper der, ble møtt med protestrop fra de russiske journalistene.