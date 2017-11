ST. PETERSBURG (VG) Han har ikke sagt noe ennå, men ingen er i tvil om at Vladimir Putin (65) kommer til å stille i det russiske presidentvalget i mars 2018.

Det betyr at han kan komme til å være Russlands sterke mann de 24 første årene av dette årtusenet. Det vil for eksempel være seks år mer enn Leonid Brezjnev, som var kommunistpartiets generalsekretær fra 1964 til sin død i 1982.

Riktignok måtte Putin følge konstitusjonen og kunne ikke gjenvelges etter å ha vært president i to perioder fra 2000 til 2008. Men da kompisen Dmitrij Medvedev hadde den formelle makten fra 2008 til 2012, var det i praksis Putin som var Russlands sterke mann. Også rakk han å gjøre om konstitusjonen, slik at valgperiodene økte fra fire til seks år, og han har nå sittet fra 2012 til 2018, og har trolig tenkt å fortsette fra 2018 til 2024.

– Putin vil fortsette. Det er ingen alternativer, sier Andrej Kolesnikov ved Moskvas Carnegie-senter til VG.

– Men han kan vel ikke regjere for alltid?

– Nei, uansett hvordan Putin manipulerer valgene, så kan han ikke styre til evig tid. Likevel virker det ikke som om han har noen strategi for hvordan han skal gå av, mener Kolesnikov.

DYRKES: Vladmir Putin i sentrum for folks oppmerksomhet på St. Petersburgs hovedgate Nevskij Prospekt. Det er inngangen til en fotoutstilling om Putin. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Mangler etterfølger

Lauren Goodrich ved Stratfor, som driver innenfor strategisk analyse, sier det slik til VG:

– Kreml har ingen plan for hvem som skal etterfølge Putin. Derfor er det også garantert at han kommer til å stille til valg i 2018.

– Dette har også med Putins personlige sikkerhet å gjøre. La oss si at vi kommer til 2020, og Putin sier at «nå går jeg av». Hvem vil da forsikre seg om at han får sin pensjon, og at han ikke er i noen sikkerhetsmessig risiko? spør Andrej Kolesnikov.

Han er overbevist om at dagens styre i Kreml vil oppleve en dag da russerne krever et annet regime.

NY MANN? Aleksej Navalnyj er den mest prominente figuren i opposisjonen til Kreml. Her er han på et folkemøte i Astrakhan sist søndag, samme dag som han ble løslatt etter nok en fengsling. Foto: Evgeny Feldman , AP

Tre jenter som vi møter ved St. Petersburgs universitet tenker på samme måte. De fyller alle 18 år innen valget i mars, og er enige om at de skal stemme.

– Selv om det egentlig ikke er noen vits i. De samme kommer til å sitte ved makten uansett, sier Valerija Ugrinovskaja.

– Jeg håper det kommer noe nytt snart. Det trengs. Jeg tror at flere og flere vil ha noe nytt, sier Masja Krupnova.

– Ja, vi trenger endring, sier Darja Krupnova – og bruker ordet som ble kjent for en hel verden under Mikhail Gorbatsjov: «Perestrojka».

Mannen som håper å være leder for en mest mulig samlet opposisjon, Aleksej Navalnyj, er jurist og korrupsjonsjeger og ville i Norge trolig ha fått merkelappen «nasjonalist», blant annet fordi han er innvandringsskeptisk.

De tre kvinnelige studentene svarer slik når vi spør om de vurderer å stemme på Navalnyj:

FØRSTEGANGSVELGERE: Fra v.: Valerija Ugrinovskaja, Masja Krupnova og Darja Krupnova. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Hm, tja, kanskje. Men det er mange spørsmål rundt ham. Han snakker mye, bruker mange tall, men jeg er usikker på om alt han sier er riktig, sier Darja – og fortsetter:

– I USA valgte de Trump. Du kan si hva vil om det, men det er i hvert fall noe nytt. Putin har allerede sittet altfor lenge. Ledere må skiftes oftere i det 21. århundre. Putin sitter som en monark.

Usikker opposisjon

Vi snakker med de tre unge kvinnene dagen etter at den tidligere Big Brother-programlederen Ksenija Sobtsjak har kunngjort at hun vil stille som kandidat ved presidentvalget. Sobtsjak er datter av den første demokratisk valgte borgermesteren i St. Petersburg, Putins mentor Anatolij Sobtsjak.

– Hun er jo ei klok dame, men …

– Er Russland klar for en kvinnelig president?

– Ja, faktisk tror jeg det, sier Valerija Ugrinovskaja, og svarer dermed annerledes enn de fleste andre russere vi møter.

– I hvert fall ved neste valg. Kanskje først Aleksej Navalnyj, så en kvinnelig president neste gang, tenker Masja Krupnova høyt.

På et hyggelig kontor på Voznesenskij-avenyen, treffer vi Aleksej Navalnyjs sjef i St. Petersburg.

– Jeg liker ikke revolusjon. Men når jeg søker om å avholde demonstrasjoner, og de stopper oss hele tiden, så har vi ikke noe annet valg enn å demonstrere uten tillatelse.

OPPOSISJONEN: Polina Kostyleva er sjef for Aleksej Navalnyj sin valgkampanje i St. Petersburg. Hun står ved en lakat av Navalnyj. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Den dagen vi er hos henne, er Navalnyj – som så ofte før – fengslet. Dommene han har fått i to økonomiske saker kan stoppe muligheten til å stille som presidentkandidat.

– Om Aleksej får stille opp i presidentvalget? Aner ikke …

– Hvor mange prosent han kan få om han får stille? Tja, han kommer jo ikke til å få tilgang til TV-kanalene. Så 15 prosent, tenker jeg.

Her i valghovedkvarteret kommer det stadig folk innom. De frivillige er unge, ofte under 20 år, men mange av dem som kommer inn fra gata, er godt opp i årene.

– Det er feil når det påstås at bare de unge støtter oss. Vi har mange andre, men de er kanskje ikke med på demonstrasjonene våre. De støtter oss på andre måter, sier Polina Kostyleva.

– Hvordan går det med dem som demonstrerer?

– Etterretningstjenestene registrerer dem. Under demonstrasjonene på Putins fødselsdag ble over 600 mennesker pågrepet. FSB registrer disse. Derfor er det mange som er redde for å demonstrere.

Det store samtaleemnet på Navalnyj-kontoret denne fredagen er at Ksenija Sobtsjak skal stille til valg. Polina Kostyleva smiler.

– Jeg skjønner ikke hennes motiver. Hun har ikke en gang et program. Kanskje hun en dag kommer til å si at det var en spøk, gliser Kostyleva.

«MOT ALLE»: En kvinne kikker på en dataskjerm med bilde av Ksenija Sobtsjak, som vil stille til presidentvalget. – Jeg er kandidat mot alle, står det på skjermen. Sobtsjak sier at hun ikke kommer til å ha noe program hun går til valg på. Foto: Mladen Antonov , AFP

St. Petersburg-trafikken gjør at vi ikke rekker til professor Grigorij Golosovs kontor ved det europeiske universitet. Men vi ringer ham:

– Dette er noe som er godkjent av Putin. Sobtsjak har vært hos Putin. Hun hadde aldri stilt om hun ikke hadde fått ja fra ham, mener professoren.

Vil gjøre Russland stort igjen

Dmitry Gorenburg, forsker ved Davis-senteret for Russland- og Eurasia-studier ved Harvard-universitetet, er temmelig sikker på at Aleksej Navalnyj ikke kommer til å få lov til å bli presidentkandidat.

– Sobtsjak vil liksom være den liberale opposisjonskandidaten, sammen med gamle travere som Gennadij Zjuganov (kommunisten), Vladimir Zjirinovskij (ultranasjonalisten) og Grigorij Javlinskij (en liberal politiker). Ingen av disse vil være noen utfordring for Putin, sier Gorenburg til VG.

GOD TONE: President Vladimir Putin snakker med USAs president Donald Trump i Danang i Vitenam 11.november 2017. Putin hevdet, ifølge Trump, at Russland ikke prøvde å påvirke valget i USA i 2016. Foto: Mikhail Klimentyev , AFP

Mark Galeotti ved Senter for europeisk sikkerhet i Praha er heller ikke i tvil om at Putin kommer til å stille.

«Selv om jeg tror han er lei av jobben, så er han besatt av sin tro på at det er hans historiske skjebne «å gjøre Russland stort igjen». Han mangler også en troverdig arvtaker. Så Putin kommer til å stille, og Navalnyj kommer ikke til å få stille – og det kommer til å bli brukt de vanlige metodene med rigging av stemmene og ha «liksom» opposisjonskandidater for å garantere Putin-seier», skriver professoren i en epost til VG.

«Det vil selvfølgelig ikke være frie og rettferdige valg, men på den annen side vil valgresultatet gi et bilde av hva folk mener. Tidlig på året ble det snakket om «70-70-valget», med 70 prosent deltakelse og 70 prosent oppslutning for Putin. Nå hører vi ikke så mye til det lenger. Nå vil de helst bare bli ferdige med valget så kjapt som mulig», tror Galeotti.

Når vi snakker med Vladimir Gelman ved det europeiske universitet i St. Petersburg, er han helt enig:

– Alt blir som før når det gjelder valgfusk.

Men ikke alle er enige i det:

– Jeg tror ikke det vil bli så stort behov for valgjuks, selv om jeg ikke tviler på at det vil bli noe i enkelte regioner med over-entusiastiske lokale guvernører, sier Dmitry Gorenburg og legger til:

VALGFUSK? Slik så det ut da Vladimir Putin avga sin stemme ved lokalvalget i Moskva nylig. Ingen av ekspertene som VG har snakket med, tror det blir et rettferdig presidentvalg i mars 2018. Foto: Pool , Reuters

– Til gjengjeld vil det bli partisk i media for å forsikre seg om fortsatt støtte til Putin.

Er det sikkert at Vladimir Putin, som nå er 65 år og bedre trent enn så å si alle sine jevnaldrende russiske menn, vil sitte en hel seksårsperiode?

– Selv om Putin skulle bli gjenvalgt, bør ikke det bety at han kommer til å sitte i seks nye år. Det virker som om Kreml begynner å forberede den russiske befolkningen på livet etter Putin, sier Lauren Goodrich.

Andrej Kolesnikov ved Carnegie-instituttet uttrykker det slik:

– Dagen vil komme da russerne innser at de er kvalme av kålrot og vil ha noe annet.