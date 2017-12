Vladimir Putin (65) liker å vise at han fortsatt er frisk og rask - og kan styre Russland i ytterligere seks år. Nå har han spilt ishockey på Den røde plass i Moskva.

Presidenten kom på scoringslisten og laget hans, som ble kalt «de røde», vant 9-3 i en kamp med en rekke av Russlands største ishockeyhelter på isen. Vjatsjeslav Fetisov, Aleksej Kasatonov og Pavel Bure har alle legendestatus i hockey-verden.

Kampen gikk i «NHL», «den nattlige hockeyligaen», med samme forkortelse som den mer berømte nordamerikanske ligaen.

Den røde plass er islagt foran det kjente varehuset GUM, og oppvisningskampen med Putin er bare en av flere matcher som skal spilles der.

Vladimir Putin hadde draktnummer 11, og hadde tatt med seg blant andre forsvarsminister Sergej Sjojgu.

KJENDIS: Ksenija Sobtsjak ble lørdag offisielt nominert som kandidat til det russiske presidentvalget. Her viser hun fram sitt program. Foto: Denis Tyrin , AP

Tidligere på dagen lørdag holdt Vladimir Putin tale på landsmøtet til sitt støtteparti «Forente Russland», som dominerer russisk partipolitikk. Der manet han til kamp mot korrupsjon.

Lørdag ble det også offisielt at Ksenija Sobtsjak blir presidentkandidat for Russlands «Civil Initiative Party». 35-åringen, som av mange blir betegnet som Russlands svar på Paris Hilton, har en fortid som blant annet programleder for «Big Brother» og covergirl på den russiske utgaven av Playboy.

En annen kjent opposisjonspolitiker, Aleksej Navalnyj, har uttalt at Sobtsjak bare er Kremls redskap og at hun ikke er en reell presidentkandidat. Flere eksperter er enig med ham i det.

– Nei, nei, hun er ikke en reell kandidat. Dette er noe som er godkjent av Putin, sa professor Grigorij Golosov ved det europeiske universitet i St. Petersburg til VG nylig.

Sobtsjak er datter av Putins tidligere mentor Anatolij Sobtsjak. Hun har derfor kjent presidenten siden hun var barn.

Det ble lørdag også klart at kommunistpartiet satser på Pavel Grudinin som sin presidentkandidat.

Gennadij Zjuganov har siden presidentvalget i 1996 vært kommunistenes mann, men nå overtar den 57 år gamle jordbrukseksperten Grudinin denne rollen. Han er sjanseløs til å vinne, men kommunistene har fortsatt brukbar oppslutning i Russland – mer enn 25 år etter Sovjetstatens sammenbrudd.

Det pussige er at Pavel Grudinin ikke er medlem av kommunistpartiet - men sympatiserer med partiets syn. Den russiske valgloven er ikke til hindring for at han kan være kommunistenes kandidat.

Det er presidentvalg i mars, og Vladimir Putin blir etter alt å dømme gjenvalgt til seks nye år. Det betyr at han i så fall blir Russlands sterke mann i 24 år fra årtusenskiftet. Han var riktignok ikke president i tiden 2008-2012 (fordi konstitusjonen ikke tillot ham å stille til ny periode), var offisielt statsminister, men i praksis den sterke mann også disse fire årene.