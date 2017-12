Juristen, partilederen og bloggeren Alexei Navalnyj (41) ble lanserte seg offisielt som motkandidat til Vladimir Putin i det russiske presidentvalget julaften.

Ingen lokaler ville gjeste de rundt 800 Navalnyj-støttespillerne som samlet seg for å stille seg bak hans kandidatur søndag, ifølge AFP. Dermed endte de opp med å måtte finne et eget sted å samles.

Det gjorde de i Sølvskogen i utkanten av Moskva, der de satte opp et telt blant de snødekte trærne.

Prosessen med å sende inn de nødvendige papirene til Russlands valgmyndighet ble forsinket, fordi gruppens printer sluttet å fungere i den kalde skogen, skriver Time. Mens Navalnyjs støttespillere jobbet med å fikse printeren, samlet hundrevis av mennesker seg på Den røde plass i Moskva for å demonstrere til støtte for nominasjonen.

GRASROTA: Støttespillere holder frem valgkortene sine i teltet i Søvlskogen. Navalnyj har holdt en uoffisiell presidentkampanje i et år, og samlet støttespillere som stiller seg sammen med ham i ønsket om å presse Kremlin til å la ham stille. Foto: Maxim Shemetov , Reuters

– Et valg uten oss er ikke et valg.

Det var ikke bare i Moskva Navalnyj-støttespillerne samlet seg. I 19 andre byer møtte det opp russere som ville stille seg bak presidentkandidaturet. Mer enn 15.000 mennesker stilte seg bak Navalnyj, Ifølge The Guardian.

I Russland krever valgmyndigheten at man først samler inn 500 signaturer for å stille som kandidat i presidentvalget, og deretter én million signaturer for å få plass på stemmeseddelen, ifølge ABC.

– Et valg uten oss er ikke et valg, sa Navalnyj i en tale til sine støttespillere da han hadde meldt inn sitt kandidatur like etter klokken 17. søndag, ifølge The Guardian.

– Jeg er veldig glad. Jeg er stolt over å fortelle dere at jeg står her som kandidat for hele Russland.

Kreml vil ikke la ham stille

Nå som Navalnyj har samlet og sendt inn de 500 signaturene som kreves for å stille, kan han begynne å samle den millionen med signaturer man trenger for å havne på stemmeseddelen.

Men det er slett ikke sikkert at hans kandidatur vil bli akseptert i det hele tatt.

Russiske myndigheter mener nemlig 41-åringen ikke kan stille, fordi han er tidligere straffedømt i en svindel-sak. De sier at «bare et mirakel» kan føre til at han blir offisielt registrert, skriver AFP.

Navalnyj har selv beskrevet straffesaken som politisk motivert. I de 18 årene Putin har sittet med makten, har han vært en av hans tøffeste kritikere, og han blir sett på som Putins eneste reelle utfordrer.

De andre opposisjonskandidatene som det er kjent at vil få lov til å stille er kommunistlederen Pavel Grudinin og ultranasjonalisten Vladimir Zjirinovskij. Partiene får sjeldent mange stemmer.

TV-personligheten Ksenia Sobtsjak, kjent som «Russlands Paris Hilton» stiller også, men hun anses ikke som en reell utfordrer, ifølge NTB.

– Bare begynnelsen

Meningsmålinger viser at Putin er så godt som garantert valgseieren, og godt over 80 prosent av russerne oppgir at de er fornøyde med presidenten, ifølge AP. Som ved valget til nasjonalforsamlingen i 2016, er det vidt kjent at Putin og hans parti er de som sitter på ressursene til å beholde makten.

For Vladimir Putin er ikke det største spørsmålet om han blir gjenvalgt, men om russerne gidder å bry seg om presidentvalget og møte opp, skriver NTB.

Om russiske myndigheter ikke aksepterer Navalnyjs kandidatur, slik de tidligere har varslet at de ikke vil, har Navalnyj bedt sine støttespillere om å boikotte valget, ifølge Time.

Til radiokanalen Radio Liberty sa Navalnyj-støttespiller Vladimir Milov at Navalnyjs presidentkampanje ikke vil ta slutt om han blokkeres fra å stille. Han sier Navalnyj vil kjempe mot dette i retten, og fortsette kampen frem til valgdagen den 18. mars.

– Det blir bare begynnelsen, sa han.

