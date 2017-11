Putin gratulerte Assad med seieren over IS

Syrias president Bashar al-Assad var raus med lovordene da han møtte sin mektigste støttespiller, Russlands president Vladimir Putin, mandag.

Under møtet i Sotsji, som ligger ved Svartehavet sør i Russland, skal Syrias president Bashar al-Assad ha takket Putin for all militær og politisk støtte i bekjempelsen av terrororganisasjonen IS, heter det i en uttalelse fra myndighetene i Moskva.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS var Assad på en jobbreise i Russland under sitt besøk på resorten i Sotsji. I tillegg til å gratulere Assad med seieren over IS snakket Putin og den syriske presidenten om terrorproblemet internasjonalt.

– Jeg tror at terrorproblemet er universalt, og mye må gjøres for å oppnå en klar seier over terrorisme. Men så langt som vårt samarbeid i kampen mot terror i går i Syria, så er den militære operasjonen ved en ende, sa Putin, ifølge TASS.

Under besøket fikk Assad også møte flere sentrale ledere i den russiske hæren, som allerede var i Sotsji for å diskutere militære strategier med den russiske presidenten.

– Det viktigste nå er å sette i gang politiske prosesser, og jeg er glad for at du er beredt til å jobbe med alle som ønsker å etablere fred og finne løsninger, skal Putin ha sagt til Assad.