Ordfører i Sør-Varanger kommune krever at Erna Solberg kontakter Putin om fengslet nordmann

Rune Rafaelsen (Ap) ber regjeringen ta opp situasjonen til spionanklagede Frode Berg direkte med Vladimir Putin og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Det skriver Aftenposten onsdag.

I et brev til statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ber ordføreren i Sør-Varanger, som grenser til Finnmark, om at saken tas opp på høyeste politiske nivå.

Brevet ble sendt til de to ministrene ved 13-tiden onsdag.

Bakgrunn: Frode (62) mistenkt for spionasje i Russland

– Håper regjeringen raskt kontakter Putin

«Jeg håper at regjeringen raskt kontakter både president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov, og legger politisk press slik at Frode Berg slipper ut av fengselet og kommer hjem til Norge så raskt som mulig», skriver Rafaelsen i brevet, som Aftenposten har fått innsyn i.

Til avisen sier han at han mener det er helt utenkelig at at Berg skal ha spionert for Norge og USA mot Russland, og omtaler Berg som «den største russlandspatrioten han kjenner».

Videre viser ordføreren til at både Solberg og Søreide skal til toppmøtet Verdens økonomiske forum, WEF, i Davos den 10. januar 2018.

– Dette vil være en utmerket mulighet for landets øverste ledelse til å ta saken direkte opp med president Putin og utenriksminister Lavrov, og jeg forventer at det vil skje, sier Rafaelsen til Aftenposten.

Anklaget for spionasje

Tirsdag denne uken offentliggjorde Lefortovo-domstol i Moskva at norske Frode Berg var blitt arrestert, og mistenkt for brudd på Russlands paragraf 276 i loven, som handler om spionasje.

Det bekreftet Jekaterina Krasnova, pressetalskvinne ved domstolen, til VG.

Berg sitter nå i fengselet Lefortovo i Moskva, som ble brukt til tortur under Stalins represalier fra 1936 til 1938 av russisk sikkerhetspoliti. Den tidligere grenseinspektøren ble arrestert den 5. desember, og skal holdes frem til 5. februar 2018.

Med den alvorlige anklagen om spionasje står han overfor en strafferamme på 10 til 20 år i fengsel.