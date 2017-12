Nordmann spionanklaget i Russland: Domstol har avvist anken til medanklaget russer

En domstol i Moskva har avvist anken fra Aleksej Zjitnjuk, som er anklaget for å ha overlevert hemmeligstemplede dokumenter til den spionasje-anklagede nordmannen Frode Berg.

Arrestasjonen av den russiske borgeren Aleksej Zjitnjuk, som er siktet for forræderi etter å ha blitt anklaget av det russiske sikkerhetspolitiet FSB for å ha overlevert hemmelige dokumenter om den russiske flåten til nordmannen Frode Berg, er funnet lovlig av en domstol i Moskva, sier talsperson Ulyana Solopova ved domstolen til nyhetsbyrået Interfax.

– Lefortovo-domstolens avgjørelse er urørt, og anken er avvist, sier Solopova ifølge det russiske nyhetsbyrået.

Ankebehandlingen var opprinnelig planlagt til 26. desember, men ble fremskyndet til 22. desember. Rettsmøtet ble holdt bak lukkede dører.

Håper på advokat-besøk

Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes mener det ser dårlig ut for ankesakene til begge de anklagede.

– At de skulle slippe ut fra varetekt i en spionsak er lite sannsynlig, sier Risnes til VG.

Han håper Bergs russiske advokat skal få besøke klienten i fengselet i løpet av dagen, men understreker at det er ingen garanti for at det lykkes.

– Når forventer dere at Bergs ankesak skal komme for retten?

– Det er to muligheter: enten før nyttår eller etter 9. januar, på grunn av den russiske jule- og nyttårsfeiringen. Vi håper dette er en ting vi i dag kan få klarhet i. Hans familie er innstilt på at dette kan ta tid, sier Risnes til VG.

Spionasje-anklager

Frode Berg, som er tidligere grenseinspektør bosatt i Kirkenes, ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember. Nøyaktig hvilke omstendigheter som har ledet opp til fengslingen, er fortsatt uklart.

Tirsdag i forrige uke ble det klart at han er anklaget for å ha mottatt hemmelige dokumenter om den russiske flåten og siktet for spionasje. Den russiske borgeren Aleksej Zjitnjuk, som er siktet for forræderi, skal ha overlevert dokumentene til Berg, ifølge anklagene.

Advokat Brynjulf Risnes sier han ikke har all verdens tiltro til uavhengigheten til det russiske rettsvesenet, og mener anklagene er fabrikkert.

– Det er vanskelig å forholde seg til lekkasjene som kommer, for som flere medier har påpekt ble Aleksej Zjitnjuk arrestert før Frode Berg. Hvordan skal han da ha kunnet overlevere noe som helst til Frode Berg? Det er vanskelig å forstå logikken i dette, sier den norske advokaten.