Mikhail Khodorkovskij i VG-intervju: – Russland er styrt av et knippe mafiaaktige skurker med Putin på toppen

LISBOA (VG) Mikhail Khodorkovskij (54) var Russlands rikeste, talte Putin midt i mot, og sonet et tiår i fengsel. Nå omtales han som mannen som kan felle president Vladimir Putin.

Kinnene er ikke hule nå, slik de var da han slapp ut av den russiske fangeleiren i Segezja i Karelen. Mikhail Khodorkovskij ser sunn og frisk ut når han møter VG i Lisboa. Kledd i en grå blazer og et par rammeløse briller, likner han egentlig mer på en leder av et amerikansk teknologiselskap, enn en aldri hvilende russisk regimekritiker.



Utenfor intervjulokalet står tre kvinner og venter utålmodig. «Vi bare må få høre hva han har å si», nærmest trygler de, «vi er russere, og vil vite hva slags fremtid landet vårt har i vente!» roper den ivrigste av dem.

KJENT: En mann tar en selfie med Mikhail Khodorkovskij under verdens største teknologimesse, Websummit, i den portugisiske hovedstaden Lisboa, Portugal. Foto: Gisle Oddstad , VG

Khodorkovskij er mannen som for to tiår siden lyktes i å bli Russlands rikeste, med en formue estimert av Forbes til svimlende 120 milliarder kroner. Deretter tilbrakte han ti år i russisk fengsel, under en dom som av internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner ble sett på som en straff for å ha kritisert Kreml.

Da fangen omsider slapp ut, var han gråhåret og tynn, men ga ikke inntrykk av å være svekket. Når den 54 år gamle Khodorkovskij nå vil luke bort president Vladimir Putin og reformere politikken i hjemlandet Russland, tror mange at dette er noe den tidligere oligarken faktisk kan lykkes med.

– Russland er styrt av et knippe mafiaaktige skurker med Putin på toppen, som sitter med all makt til å kontrollere hva som skjer i landet. Men folk i Russland kan merke at hans tid snart er forbi. Endringen er allerede i gang, sier Khodorkovskij, rolig og selvsikkert fra en lenestol.

I GLASSBUR: Mikhail Khodorkovsky i retten i desember 2010. Da Putin benådet han etter ti år, i 2013 , sa presidenten at det var fordi Khodorkovskys mor var alvorlig syk, og «noen ting er hellig». FOTO: AP

– En innsikt Putin ikke har

FAKTA: Mikhail Khodorkovskij (54) * Var i en periode Russlands rikeste mann etter å ha kjøpt opp statseiendommer billig etter Sovjetunionens oppløsning i 1991 * Kjøpte det som ble Russlands største private selskap, oljeprodusenten Yukos, da han var 34 år. * Markerte seg etter hvert som en kritiker av president Vladimir Putin og begynte å finansiere opposisjonen. * Ble pågrepet av russiske spesialstyrker i 2003 og to år etter dømt til ni års fengsel for skatteunndragelser, underslag og bedrageri * 20. desember 2013: Satt fri som følge av et amnesti Putin ga til flere tusen fanger i forkant av OL i Sotsji. * Bor nå i eksil i London. * Grunnla organisasjonen Åpent Russland i 2014, en plattform for proeuropeiske russere som ønsker å utfordre Putins makt og som jobber for en reform av det politiske systemet i Russland

Mikhail Khodorkovskij var like uredd som i dag, da han på begynnelsen av 2000-tallet, styrtrik på oljesuksessen Yukos, begynte å støtte den russiske opposisjonen og åpent kritisere president Vladimir Putin.

Dommen som fulgte kort tid etter, var for skatteunndragelser, bedrageri og forsikringssvindel, og ble av mange regnet som Putins måte å kvitte seg med en rival på.

Da han sammen med en rekke andre høyprofilerte fanger ble løslatt «av humanitære grunner» like før OL i Sotsji, kunne Mikhail Khodorkovskij endelig gjenforenes med sin kone Inna og deres tre barn i eksil i Sveits, men hans kritikk av den russiske makteliten har vist seg å være ustoppelig.

Gjennom den politiske bevegelsen «Åpent Russland» arbeider Khodorkovskij og hans støttespillere nå for å flytte det politiske landskapet i Russland, millimeter for millimeter, i retning et demokrati som likner det andre vestlige land har. Strategien er å bygge en base av tilhengere, byråkrater, så vel som politikere og frivillige, helt til det sittende regimet løsner i sømmene, og kan overtas på demokratisk vis. Khodorkovskij sier at han gjerne anvender erfaringene han gjorde seg som sjef for et enormt oljeselskap.

– Jeg har en innsikt som Putin ikke har. Fra tiden som forretningsleder vet jeg at endring må komme fra mange steder samtidig. Det er det som skjer nå. Men det store politiske skiftet vil ta litt tid, forklarer han på russisk, det eneste språket han er komfortabel med å snakke, selv etter flere år i utlandet.

VIL HA KOMMUNIKASJON: Europeiske ledere må slutte å se på Russland som et isolert sted mener Mikhail Khodorkovskij. Foto: Gisle Oddstad , VG

Det kommende russiske presidentvalget til våren vil vinnes av «Putin eller hvem som helst Putin bestemmer seg for skal vinne», mener han, og anslår at det vil ta fem til seks år før russerne kan forvente en ny leder. Han mener særlig to faktorer spiller i president Putins favør.

– Det ene er snittalderen til befolkningen: Det er ikke som under den arabiske våren, at snittalderen er i tjuårene og folk er klare for å risikere alt for å protestere. Vår befolking er eldre. For det andre har russerne en lang historie med å holde ut i vanskelige tider, de biter tennene sammen. Men sakte, men sikkert, vil det skje. Folk ser at Russland, i motsetning til samtlige andre vestlige stater, er det eneste landet som fortsatt står stille, ti år etter finanskrisen. De ser at Putin ikke lenger har noe å tilby. Og sanksjonene spiller en viktig rolle, mener han.

I fjor stilte 19 av Åpent Russlands delegater på listen til det russiske parlamentsvalget. 54-åringen selv avviser hans ambisjon er å bli president, men han har sagt til franske Le Monde at dersom det viser seg å være nødvendig «å løse krisen og reformere grunnloven, vil jeg være klar til å påta meg denne delen av oppgaven».

SNAKKER: Mikhail Khodorkovsky (til venstre) gir eksklusivt intervju til VGs Nora Thorp Bjørnstad (til høyre) i forbindelse med verdens største tekno-messe Websummit 2017 i Lisboa, Portugal. Foto: Gisle Oddstad , VG

Skruppelløs oligark

HVA ER EN OLIGARK? Ordet oligarki betyr fåmannsvelde. I dagens Russland brukes betegnelsen oligarker om det fåtallet forretningsfolk som skaffet seg både kjempeformuer og stor politisk innflytelse etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991. (Kilde: NTB)

Moskva-gutten Mikhail vokste, i likhet med mange sovjetbarn, opp i enkle kår sammen med ingeniørforeldre som jobbet på fabrikk. Suksessbetegnelsen som Russlands rikeste oligark med milliarder på kontoen var ikke noe som deiset ned fra himmelen:

Khodorkovskij var kjent som både en kompromissløs og kynisk forretningsmann. Som mange andre oligarker har han blitt kritisert for skruppelløst å ha utnyttet den sårbare økonomiske situasjonen Russland var i ved Sovjets sammenbrudd. «Han har gjennomgått en slags metamorfose», sa Russland-professor Helge Blakkisrud ved NUPI om Khodokovskys reise mot å bli en russiske opposisjonensfigur.

Utenfor salen i Lisboa der Åpent Russland-grunnleggeren har hatt et kort møte med internasjonal presse, treffer VG den verdenskjente russiske sjakklegenden og regimekritikeren Gary Kasparov. Han mener Khodorkovskij er den mest innflytelsesrike og mektige stemmen mot Putin nå.

– Khodorkovskys historie, fra en oligark som jobbet for å reformere russisk næringsliv, til å bli kastet i fengsel, er det beste eksemplet på at Putins regime har sporet Russland av fra den rette veien vi var på: Mot det demokratiet som man så den spede begynnelsen av under Jeltsin. Det faktum at Khodorkovskij etter 10 år i fengsel nå jobber aktivt med å endre Russland fra lukket til åpent, fra negativt til positivt, det viser at han ikke bare er en stor - men den største - trusselen Putin har i dag, sier Kasparov til VG.

VILLE HA KVÆRNER: Mikhail B. Khodorkovskij i russiske Yukos på Grand hotell i Oslo for ganske nøyaktig 16 år siden. Foto: Espen Sjølingstad Hoen , VG

Ser til Norge

Familien Khodorkovsky bor nå i eksil i London med innreiseforbud til Putins land. Redd for makthaverne er noe Khodorkovskij etter eget utsagt aldri har vært, hverken nå eller da han var i sperret inne.

– Jeg er ikke typen som bare kan glede meg over det jeg nå har og fortsette livet derfra. Min vanskelige periode varte i 10 år, men noen av mine nærmeste sitter fortsatt i fengsel. Det er en viktig grunn til å fortsette å kjempe, hver dag. Mentalt er det som om jeg fortsatt bor i Russland, selv om vinduet der hvor jeg bor vender ut mot en annen virkelighet, sier eksilrusseren, som ikke siden siden 2003 har kunne bevege seg fritt i hjemlandet.



Til å tillegges rollen som en fare for en av verdens mektigste menn, fremstår den kortklipte 54-åringen overraskende lun og mild. Khodorkovskij sporer av intervjuet med fortellinger fra en nylig cruisebåttur med Hurtigruta, og betegner, lett smilende, Norge som en «herlig fredelig nasjon» hvor «alle som vil lykkes og tjene godt med penger har skjønt at de må reise til utlandet. Men så reiser de hjem i tide til pensjonen, da!», flirer han.



Da han var på høyden av sin tid som oljemagnat, reiste han ofte til oljeplattformene utenfor Stavanger. Russeren gjorde også et forsøk på å skaffe seg kontroll over kriserammede norske Kværner, og minnes Kjell Inge Røkke som en «sympatisk type, en som kanskje ikke passet helt inn i Norge fordi han var mer amerikansk i stilen».



– Det er spennende å se hvordan Norge har endret seg i løpet av disse årene. Samtidig endrer det seg egentlig ikke så fort hos dere, fordi dere har en stabilitet i tilværelsen. Det myndighetene i Norge gjorde, med å lage et oljefond som en forsikring for befolkningen, det er helt riktig, og står i sterk kontrast til makteliten i Russland, som ser på naturressursene som en personlig gave. Det er ikke noe rart at nordmenn har tiltro til makten. Det synes jeg russerne fortjener å ha, også.