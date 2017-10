Lavrov til VG: – Lurer man på hvem som ruster opp i nord, må man snakke med NATO

ARKHANGELSK (VG) Russlands utenriksminister Sergei Lavrov legger ansvaret for økt spenning i nord på NATO.

Lavrov lot ikke sjansen gå fra seg da VG spurte ham om folk har grunn til å frykte at opprustingen i nordomådene kan føre til økt spenning:

– Hvis man sammenligner økt militær ressursbruk mellom Russland og NATOs europeiske land, er det NATO-siden som øker mest, sa Lavrov på en pressekonferanse i den russiske byen Arkhangelsk torsdag, etter at landene i Barentsrådet hadde avsluttet sitt utenriksministermøte.

– Så hvis man lurer på hvem som ruster mest opp i Europa, så må man snakke med NATO, la utenriksministeren til.

– Overrasket over beskyldningene

På VGs spørsmål sa Lavrov at USAs ambisjon om å lage et globalt rakettskjold, er ment for helt andre land enn Iran og Nord-Korea, som de selv sier. Russland føler seg som målet for dette rakettskjoldet, og Lavrov la til at NATO også trekker inn de nøytrale landene Sverige og Finland på sin side:

– Sverige avsluttet nylig sin øvelse Aurora i Østersjøen, og til vår store overraskelse deltok det også amerikanske soldater i øvelsen, helt opp mot våre grenser. Vi ser også at Sverige i stadig større grad tar del NATOs øvelser, sa utenriksministeren.

Russland har tidligere kritisert at amerikanske marinesoldater nå øver ut fra basen på Værnes i Trøndelag, og har sagt at det helt sikkert ikke bidrar til å forbedre sikkerheten i Nord-Europa.

Lavrov kommenterte rapportene i medier om russernes store øvelse Zapad 2017 i september:

– Vi var også overrasket over beskyldningene fra NATOs side om at Russland ville la styrker stå igjen i Hviterussland. Øvelsen er forlengst avsluttet og soldatene har returnert til sine baser, likevel fortsetter disse beskyldningene å komme, sa Lavrov.

Den norske E-sjefen Morten Haga Lunde var en av de som før Zapad-øvelsen varslet at den ville bli mye større enn det Russland hadde varslet på forhånd.

– Det er trist at voksne mennesker fortsetter å fremsette slike usanne påstander, sa Lavrov.

MUNTERT: Til tross for kjølig retorikk var tonen mellom utenriksminister Sergei Lavrov (til venstre) og utenriksminister Børge Brende til høyre god i Arkhangelsk torsdag. Foto: Tore Kristiansen , VG

Lavrov vil ha bevis

– Man må slutte å portrettere Russland som en trussel mot freden, la han til, og ba NATO legge frem bevis for at Russland ruster opp mer enn NATO:

– Jeg har tilfeldigvis statistikk her som viser at NATOs europeiske land øker sine forsvarsbudsjetter mer enn Russland, sa Lavrov.

Han la til at president Vladimir Putin, sammen med den finske presidenten Sauli Niinistö, har forsøkt å få til tryggere operasjoner i internasjonalt luftrom over Østersjøen, ved at også landenes kampfly har transpondere på og leverer flyplaner før avreise.

– Bortsett fra et fåtall spesielle flyvninger har våre fly transponderne på, men vi opplever at NATO i mindre grad gjør dette, sa han, og la til at NATO-fly hadde krenket Sveriges luftrom ni ganger, i samme periode kom Russland i skade for å komme inn i svensk luftrom ved en anledning.

Sverige forblir nøytrale

Både utenriksminister Børge Brende og hans svenske kollega Margot Wallström kommenterte Lavrovs uttalelse.

Wallstrøm understreket at Sverige har tenkt å forbli nøytrale, men at man inviterer andre land inn, både som deltagere og observatører.

Brende sa at Russland faktisk har doblet sine militære budsjetter over 10 år, mens Norge har økt mye mindre og ligger godt under to prosent av BNP.

Samtidig understreker både Lavrov, Brende og Wallström hvor godt det går an å samarbeide mellom landene i nordområdene, og hvor verdifull denne dialogen er.

Neste år markerer Barentssamarbeidet 25 års eksistens. Russland har jobbet med transport og infrastruktur landene imellom, i sine to år som formann i Barentsrådet. Nå overtar Sverige, og vil jobbe for økt utveksling mellom ungdom i Norge, Sverige, Finland og Russland.

– Vi fortsetter en konstruktiv dialog. Det er viktig for Norge, og viktig for Russland, sier Brende til VG.

– Det Russland har av militære kapasiteter i nord, er ikke rettet mot Norge, legger han til.