ST. PETERSBURG (VG) Vladimir Putin gråt i begravelsen til faren hennes. Nå vil Ksenija Sobtsjak (35) bli russisk president.

Hun har 5,2 millioner følgere på Instagram og var i sin tid en lettkledd covergirl på den russiske versjonen av Playboy. Ksenija Sobtsjak var programleder i den russiske versjonen av «Big Brother», kalt «Dom-2» - og hun har også ledet russernes varianter av «Vil du bli millionær?» og «Robinson».

Men er hun en reell motkandidat til Putin, som foreløpig ikke har sagt offisielt at han kommer til å satse på gjenvalg neste år?

– Nei, nei, dette er noe som er godkjent av Putin, sier professor Grigorij Golosov ved det europeiske universitet i St. Petersburg til VG.

– Sobtsjak har vært hos Putin. Hun hadde aldri stilt om hun ikke hadde fått ja fra ham, mener professoren.

Han er ikke alene om å være skeptisk. Mange mener at dette vil dele den fra før lille Putin-opposisjonen i Russland. Og vil Sobtsjaks kandidatur rettferdiggjøre at Kreml utestenger Aleksej Navalnyj, som er det fremste navnet i opposisjonen, men som kanskje blir utestengt fra å delta i valget i 2018.

VED FARENS GRAV: President Vladimir Putin snakker med Ksenija Sobtsjak og moren Ludmila Narusova etter et besøk på Anatolij Sobtsjaks grav i 2003. Sobtsjak vil nå bli russisk president. Moren er også politiker. Foto: , AP

I Putins krets

Ksenija Sobtsjak har kjent Vladimir Putin siden hun var liten jente. Dagens president jobbet i staben til hennes far, Anatolij Sobtsjak, som var borgermester i St. Petersburg på 1990-tallet, og var en mulig etterfølger til Boris Jeltsin. Men Sobtsjak døde, og hans undersått Putin overtok etter Jeltsin som president ved årtusenskiftet.

Gjentatte ganger ble Ksenija Sobtsjak kåret til Russlands mest attraktive ungkarskvinne, og for fem-seks år siden begynte hun også å engasjere seg politisk – på opposisjonens side. Hun har blant annet jobbet for TV-kanalen Dozjd, en av de få medier som er uavhengige av Kreml.

MODELL: Ksenija Sobtsjak prydet førstesiden på den russiske utgaven av Play i november 2006. Foto: Faksmilie fra Playboy.

Navalnyj, som er i fengsel etter å ha blitt pågrepet i en demonstrasjon for tre uker siden, har tidligere uttalt seg negativt til Sobtsjaks kandidatur.

– En tegneserieaktig, liberal kandidat, uttalte opposisjonens ener mens han fortsatt var på frifot. Navalnyj mente, som Golosov, at dette er noe som er samkjørt med Kreml. Sobtsjak slo den gang tilbake og beskyldte Navalnyj for å ta «monopol» på opposisjonen mot Putin.

– Show

På gata i hjembyen St. Petersburg får VG negative reaksjoner blant folk flest.

– Hun er «showwoman», ikke noe annet enn det. I hvert fall ikke politiker, sier kunstneren Lidija (65), som selger bildene sine utenfor Oppstandelseskirken i hjertet av byen.

19 år gamle Katarina skal stemme for først gang i et presidentvalg.

– Jeg er negativ. Sobtsjak er jo ikke politiker, sier studenten.

Pensjonistparet Marina (60) og Gennadij (62) ler av Ksenija Sobtsjaks forsøk på å bli president.

– Ei glup dame, men ikke noe mer enn det, sier Marina.

– Hun var programleder for «Big Brother». Trenger jeg å si noe mer, gliser Gennadij når vi møter dem utenfor Mikhailovskij-parken.

– Men hun er jo fra St. Petersburg?

– Det er hun, men det hjelper ikke, svarer Marina.

ARRESTERT: I 2012 ble Ksenija Sobtsjak pågrepet av politiet i forbindelse med protestene mot Kreml. Her er hun fotografert gjennom gitteret på en politibil. Foto: Sergey Ponomarev , AP

Ksenija Sobtsjak har vært en kjent som jet-setter, TV-personlighet og redaktør av et dameblad. De siste årene har hun prøvd å forandre image ved å gjøre interessante politiske intervjuer. Men folk flest klarer ikke helt å tro på henne.

I et intervju med «Glamour» sa Sobtsjak at president kunne være et interessant prosjekt, og at hun trodde at hennes karriere i showbiz kunne være til hjelp for henne i politikken.

Faren, Anatolij Sobtsjak, var en demokratisk valgt borgermester. Han regnes som Putins mentor, selv om Sobtsjak var en liberal politiker.

– Jeg har alltid hatt respekt for Ksenijas far og anser han som en fremtredende figur i moderne russisk historie. Han var en hederlig mann, og spilte en stor rolle i mitt liv, sa Putin til avisa Vedomosti i september da ryktene begynte å gå om Sobtsjaks mulige kandidatur. Jobben ved borgermesterkontoret i St. Petersburg var Putins første etter at han forlot KGB-livet.

NEGATIVE: Pensjonistene Gennadij og Marina synes ikke det er noen god idé at Ksenija Sobtsjak stiller som presidentkandidat. VG treffer dem i hjertet av Sobtsjaks hjemby St. Petersburg. Foto: Ole Kristian Strøm

Appellerer til de desillusjonerte

Sobtsjak sier at hun vil appellere til dem som er desillusjonerte etter 17 år med Putin som Russlands sterke mann. Hun vil også gjøre noe med det «kollapsende helsevesenet», få orden på utdanningssektoren og kjempe mot korrupsjon og propaganda.

– Jeg har tenkt å være kandidat for dem som vil stemme mot alle, har hun uttalt hun.

«Mot alle» har tidligere vært en av mulighetene når russerne skulle krysse av på sine stemmesedler.

Hvis hun skal kunne stille som presidentkandidat, må Ksenija Sobtsjak samle 300 000 underskrifter, etter som hun er en kandidat uavhengig av politiske partier.

35-åringen sier at hun vil kjempe for kvinners rettigheter, både når det gjelder å få lederjobber og å tette lønnsgapet. En kvinnelig president har til nå vært bortimot utenkelig i Russland. En nylig meningsmåling fra Levada-instituttet viste imidlertid at 71 prosent av russerne nå er positive til kvinner i politikken. Men bare 34 prosent svarte at de gjerne vil se en kvinnelig russisk president i løpet av de neste 10-15 årene.

– Vi kan ikke ha kvinner som president, fnyser kunstneren Lidija til oss på gata i St. Petersburg.

PS: Presidentvalget i Russland er satt til 18. mars 2018. Tidligere var presidentperiodene på fire år, men dette er endret til seks år. Vladimir Putin fikk 63,6 prosent av stemmene da han ble valgt i 2012. Etter som han fikk mer enn 50 prosent av stemmene, var det bare nødvendig med én valgrunde.