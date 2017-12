Frode Bergs russiske advokat mener det er sannsynlig at Berg ble lurt av to nordmenn

Advokaten mener at dersom det er noen utenlandske spioner i Frode Bergs sak, så er det ikke Berg, men to nordmenn som førte ham bak lyset.

Forrige tirsdag ble det kjent at den tidligere grenseinspektøren Frode Berg (62), som ble pågrepet av russisk politi i Moskva, er mistenkt for spionasje.

Nordmannen skal ha sittet fengsel siden 6. desember, og kan med den alvorlige anklagen om spionasje stå overfor en strafferamme på 10–20 år. Selv mener Berg at han har blitt lurt i en felle av norske bekjente som ba ham ta med en pengesum som skulle overleveres i Moskva. Det har hans norske advokat tidligere fortalt VG.

Nå støtter Bergs russiske advokat Ilja Novikov denne forklaringen.

– Jeg tror det er svært viktig hvem nordmennene som spurte Frode Berg om å komme til Russland var, og hvorfor de gjorde det. Det er sannsynlig at han kan ha blitt lurt, sier han til VG.

Mener to nordmenn spilte en avgjørende rolle

Noikov forklarer til VG at den russiske sikkerhetspolitiet FSB mener Berg har vært involvert i et spionnettverk. Men det mener han er svært usannsynlig, fordi Berg var totalt uforberedt på en eventuell pågripelse. Det han er sikker på, er at de to nordmennene som skal ha bedt Berg ta med penger inn i Russland er sentrale i saken.

Nå mener han at de to nordmennene kan ha spilt en nøkkelrolle i å overtale Berg til å reise til Moskva. Enten ved å koordinere det hele med FSB, og at saken kan ha vært ment som en provokasjon, eller ved at det var de som kan ha gjort et mislykket forsøk på spionasje.

– Det er mulig at FSB planla dette helt fra starten, og det er mulig at det var et reelt mislykket forsøk på spionasje der Frode Berg ble brukt uten å være klar over det, sier han til VG.

Han vil ikke utelukke noen av disse forklaringene før saken etterforskes ytterligere. Men to ting er han sikker på, sa han tidligere fredag til Aftenposten.

– FSB visste på forhånd at Berg kom til Moskva på dette tidspunktet. Og personene – hans norske venner som overtalte ham – visste det. Og mest sannsynlig må de har forstått hva de gjorde.

I RETTEN: Ilja Novikov (t.h.) mener Frode Berg har blitt lurt av to nordmenn - men han er ikke helt sikker på hvorfor enda. Her er han fotografert i en pause i rettssak i Kiev Foto: GENYA SAVILOV, AFP

Kjenner identiteten på nordmennene

Novikov forklarer at det er konfidensielt hvem de to nordmennene som skal ha gitt Berg pengene og konvolutten er, men at han kjenner deres identitet. Han sier han vil koordinere med Bergs norske advokat videre i saken.

Brynjulf Risnes, Bergs norske advokat, bekrefter overfor VG at han har vært i jevnlig kontakt med Novikov, og at de to nordmennene skal ses nærmere på. Men han sier det enda ikke er klart hvilken rolle de kan ha hatt.

– Sett fra Bergs side må han ha blitt lurt i en felle, og noen må la lagt den fellen. Det er lite sannsynlig at de nordmennene Berg mener har lurt ham kan ha gjort det på egenhånd. Da må det stå noen bak. Spørsmålet er hvem det er. Hvilken rolle nordmennene har, om de har forstått intrigen eller ikke, og om de handler på vegne av noen, det er spørsmål vi foreløpig ikke har besvart, sier han.

– Kan det være en mulighet at de to nordmennene også har blitt lurt?

– Det går naturligvis an - vi utelukker ingenting.

Til NRK opplyste Bergs norske advokat Brynjulf Risnes at Frode Berg skal ha fortalt at den norske bekjente ga ham 3000 euro i kontanter, som han ble bedt om å overlevere i Moskva. Risnes sier at Berg skal ha funnet både beløpets størrelse, og måten dette skulle gjøres på, helt tilforlatelig. Så ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB.

Ifølge nyhetsbyrået Tass ble Berg pågrepet av sikkerhetstjenesten FSB da han var i ferd med å motta hemmelige dokumenter om den russiske flåten.

