Et barn blant de drepte i bussulykke i  Moskva

En buss kjørte ned en fotgjengernedgang til en metrostasjon i Moskva. Fire personer har mistet livet.

Fire personer er drept og 11 skadede, etter at en buss kjørte ned i en trappen til en metrostasjon vest i hovedstaden. Det bekreftes av lokale myndigheter. Det ble først informert om fem drepte, men dette ble nedjustert til fire mandag ettermiddag.

En av de omkomne skal være et barn, melder nyhetsbyrået TASS. 9 av de skadede er sendt til sykehus, de fleste med moderate skader.

Vest for sentrum

Hendelsen fant sted nær metrostasjonen Slavjanskij Bulvar. Stedet ligger vest for sentrum, nær den store veien Kutovskij Prospekt, som president Vladimir Putins kortesje ofte bruker på vei til Kreml.

Alle de omkomne og 11 skadede var fotgjengere. Omstendighetene rundt påkjørselen er foreløpig ukjent, men bussen skal ha tilhørt selskapet Mostransavto, ifølge avisen Novaya Gazeta. Bussen var en 2016-modell, melder flere russiske medier.

Video fra et overvåkningskamera viser at bussen kjørte inn til stoppestedet, sto der noen sekunder, og så forsvant ut på fortauet og deretter ned i fotgjengerundergangen:

Bussen ble liggende i trappen og en redningsbil kom for å heise den opp fra undergangen. Redningsarbeidet er ferdig. Nå jobber bare etterforskere på stedet, opplyser krisedepartementet.

Mistet kontrollen

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti fortalte sjåføren av bussen at han forsøkte å stoppe, men at bremsene ikke fungerte.

I en video som spres på sosiale medier, som viser hendelsen, viser at bussen kjørte ned trappen til metrostasjonen. En av passasjerene har blitt intervjuet av TV-kanalen Dojzd.

– Bussen sto stille, og sjåføren sa at vi skulle bevege oss om 15 minutter. Men etter fem minutter begynte bussen å bevege seg. Den kjørte opp på fortauet. Jeg trodde sjåføren skulle prøve å kjøre i noen trær for å stoppe den, fortalte passasjeren, som mente det var bare fem til seks personer i bussen, og at ingen av disse ble skadet.

MOSKVA: Buss kjørte ned i fotgjengerundergang i Moskva mandag ettermiddag. Foto: Foto: Privat

Bussjåføren skal være en 58-åring som busselskapet aldri skal ha hatt problemer med, melder life.ru. Han skal ha gjennomgått alkoholtest før jobben og blitt erklært edru.

Alle bussjåfører gjennomgår en medisinsk undersøkelse hver gang de skal kjøre, opplyser transportdepartementet til life.ru. Her sjekkes det om de har alkohol eller narkotika i kroppen, og blodtrykket sjekkes.

En kilde i politiet sier til Ria Novosti at ulykken enten skyldes at bussen måtte kjøre unna et annet kjøretøy, eller at bremsene på bussen ikke virket. Terror er ikke en aktuell årsak, ifølge nyhetsbyrået.

Ni innlagt på sykehus

– Alle busser gjennomgår førsteklasses teknisk kontroll. Denne bussen hadde vinterdekk og en erfaren sjåfør, opplyser pressetjenesten til busseselskapet Mostransavto til TASS. De hardest skadde ble evakuert med helikopter, ifølge life.

En representant for Moskvas sivile forsvar sier til TASS at fire skadde har blitt evakuert med helikopter. Det er en vanlig mandag og arbeidsdag i Russland og det er derfor mange folk ute i gatene.

Borgermesteren er på ulykkesstedet

Borgermester Sergey Sobyanin skriver på Twitter at medisinsk personale er på plass på åstedet.

– Jeg sender mine tanker til slektninger og nære av de døde, skriver han.

Sobjanin er selv på plass på ulykkesstedet for å følge redningsarbeidet. Han har også beordret full kontroll av hele bussparken, melder life.ru.